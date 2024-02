Nel 1984 un giovane cantautore romano, all’epoca ancora sconosciuto, si è presentato sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte con un brano destinato a segnare generazioni di ascoltatori. Il ragazzo era Eros Ramazzotti con la canzone “Terra promessa” ormai entrata nella storia della musica italiana e trampolino di lancio per quello che è oggi uno dei musicisti nostrani di maggior successo nel panorama internazionale. A 40 anni dalla prima esibizione, Eros torna sul palco del Festival di Sanremo 2024 per festeggiare l’anniversario della sua “Terra promessa”.

Cosa farà Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

Eros Ramazzotti è l’attesissimo super ospite della terza puntata del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver conquistando il mondo intero, l’artista romano torna sul palco dove tutto ha avuto inizio, a quarant’anni dalla vittoria con “Terra Promessa” nella categoria Nuove Proposte.

In programma c’è un’esibizione ricca di sorprese per celebrare, insieme al pubblico dell’Ariston, una carriera costellata di traguardi e immense soddisfazioni.

La storia della canzone pià famosa di Eros Ramazzotti

Il singolo “Terra promessa” è stato pubblicato il 3 febbraio del 1984 ed è stato depositato alla SIAE da Eros Ramazzotti insieme a Renato Brioschi, ex componente de I profeti, e Alberto Salerno, noto autore di brani per diversi artisti.

La canzone ha aperto la strada verso il successo del cantante romano con il trionfo al Teatro Ariston e lo ha reso noto anche all’estero. Nel 1997 il brano è stato riproposto in una nuova versione, nella raccolta “Eros”, in cui viene cantato anche in spagnolo (“Tierra prometida”), mentre la versione originale è stata invece inserita nelle raccolte “E2”, uscita nel 2007, ed “Eros 30”, uscita nel 2014 in occasione dei 30 anni di carriera di Ramazzotti. La versione integrale di “Terra Promessa” (versione Mix) è stata pubblicata solo in vinile.

Il brano parla dei ragazzi degli anni ’80 che nei loro sogni non sono troppo distanti da quelli contemporanei che guardano lontano, pensano all’America, a viaggiare, a incontrare nuova gente e a sperimentare nuove emozioni. Forse proprio per il contenuto senza tempo, la canzone ha avuto un successo straordinario che continua ancora oggi, attraversando diverse generazioni.

Il testo integrale di “Terra Promessa”

Di seguito il testo di “Terra Promessa”:

Siamo ragazzi di oggi

Pensiamo sempre all’America

Guardiamo lontano

Troppo lontano

Viaggiare è la nostra passione

Incontrare nuova gente

Provare nuove emozioni

E stare amici di tutti

Siamo ragazzi di oggi

Anime nella città

Dentro i cinema vuoti

Seduti in qualche bar

E camminiamo da soli

Nella notte più scura

Anche se il domani

Ci fa un po’ paura

Finché qualcosa cambierà

Finché nessuno ci darà

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo di cercare

Il nostro cammino

Siamo ragazzi di oggi

Zingari di professione

Con i giorni davanti

E in mente un’illusione

Noi siamo fatti così

Guardiamo sempre al futuro

E così immaginiamo

Un mondo meno duro

Finché qualcosa cambierà

Finché nessuno ci darà

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo di cercare

Il nostro cammino

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo

Ed insieme noi troveremo

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo di cercare

Il nostro cammino

I 40 anni di carriera di Eros tra successi e grandi amori

Eros Luciano Walter Ramazzotti noto solo come Eros Ramazzotti è nato il 28 ottobre del 1963 a Roma. Nel 1981 partecipa al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro, l’anno successivo a Un disco per l’estate. Il successo arriva grazie alla vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1984 con “Terra promessa”.

Nel 1986 vince l’edizione della kermesse musicale nella categoria Big con “Adesso tu”. Tra album di successo, tournée mondiali e collaborazioni strepitose come con Andrea Bocelli, Tina Turner, Luciano Pavarotti e Anastacia, la carriera di Eros Ramazzotti registra un successo dopo l’altro.

Dal punto di vista sentimentale, nel 1995 conosce la modella svizzera Michelle Hunziker che sposa nel 1998 e dalla quale ha una figlia Aurora. Alla moglie dedica il brano, tra i più famosi dell’artista, “Più bella cosa non c’è”. Nel 2002 la coppia si separa per poi divorziare nel 2009.

Nello stesso anno del divorzio Eros inizia una relazione con Marica Pellegrinelli dalla quale ha una figlia Raffaella Maria nel 2011. Nel 2014 la coppia si sposa e l’anno dopo nasce il secondogenito Gabrio Tullio. La storia tra Eros e Marica finisce nel 2019. Il 30 marzo 2023 Eros è diventato nonno per la prima volta di Cesare, primogenito della figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza.