Errore all'atterraggio: aereo colpisce un camion e abbatte un palo

Momenti di paura all’aeroporto di Newark, nel New Jeersey, quando un aereo ha sfondato il tetto di un camion e ha abbattutot il palo durante la manovra di atterraggio.

Le immagini della telecamera di bordo del camion mostrano il momento in cui viene colpito dal volo UA169, un Boeing 767 proveniente da Venezia, con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo, tutti rimasti illesi.

Un’analisi fotogramma per fotogramma del filmato mostra quella che sembra essere la ruota dell’aereo fuori dal finestrino del conducente.

La polizia di Stato del New Jersey ha dichiarato che un’indagine preliminare ha indicato che uno pneumatico del carrello di atterraggio dell’aereo e “la parte inferiore dell’aereo” hanno colpito sia il palo che il semirimorchio. La polizia ha poi aggiunto che il palo ha anche colpito una Jeep che viaggiava sulla superstrada.

L’autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi causate da schegge di vetro alle braccia e alle mani e successivamente dimesso.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’incidente ma sembra che all’origine di tutto ci sia stato il cambio di pista di atterraggio dell’aereo, all’ultimo momento indirizzato causa vento sulla pista 29, più corta delle altre. Per evitare di ‘finire lungo’, il pilota potrebbe aver anticipato eccessivamente la manovra di avvicinamento al terreno, colpendo palo e camion.

Video tratto da: IPA / KameraOne