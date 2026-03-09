Che bella la casa quando è appena pulita e profuma di fresco, una soddisfazione per gli occhi e per il naso. Ma a renderla splendente non ci pensano solo i detergenti e le spugne, ma soprattutto il nostro modo di adoperarli nel modo corretto.

Di fatti, anche avendo a disposizione gli stessi prodotti, una strategia errata di pulizia potrebbe creare qualche problema. Il più accettabile è un eccessivo consumo di spray e detersivi, il più grave è un vero e proprio danneggiamento delle superfici trattate.

Non è un problema raro, ma per fortuna basta agire con metodo e criterio per evitare questo problema. Un ottimo modo per aggirare l’ostacolo è di leggere sempre le istruzioni sulle etichette, così da seguire in modo preciso i consigli del produttore, evitando danni.

Un altro metodo è seguire una routine di faccende domestiche già testata e a prova di disastri, così da limitare gli errori. A questo proposito, ecco quelli più frequenti in cui possiamo incappare quando facciamo le pulizie.

Detergenti e superfici

Lo spray o il detergente non va versato sulle superfici, per non correre il rischio di creare accumuli, di fare aloni o contaminare le aree circostanti. Il metodo corretto, salvo diversa istruzione sul prodotto, è di inumidire un panno con la soluzione scelta e pulire la superficie.

In questo caso si ottimizza il consumo di detergente, ma si evitano anche macchie appiccicose sui mobili o sui materiali delicati, che potrebbero alterarsi. Il panno imbevuto invece garantisce un dosaggio equo di saponi e sgrassanti e ne migliora l’azione pulente.

Pulire partendo dal basso

Mai pulire partendo dal basso, le brave massaie ci urlerebbero dieto, a giusta ragione. Di fatti, va prima eliminata la polvere sui ripiani più alti, ultimando la pulizia con il lavaggio dei pavimenti, l’ultimo step prima di rimettere il mocho nello sgabuzzino.

Che succede se invertiamo l’ordine? Che la sporcizia depositata in alto, tenderà a cadere sulle superficie già pulite, costringendoci a perdere tempo, lavando tutto di nuovo.

Riempire troppo la lavastoviglie

Un altro errore comune è di riempire la lavastoviglie occupando ogni centimetro di spazio disponibile. Ma in questo modo non si permette a detersivo e acqua di svolgere il loro lavoro nel modo ottimale, in quanto alcuni angoli resteranno inaccessibili e non lavati a dovere.

In più, occhio a cosa alloggiamo al suo interno, perché ci sono oggetti che non dovremmo mai lavare in lavastoviglie. Un esempio sono le grattugie classiche in acciaio inossidabile, che spesso nascondono residui di cibo che potrebbero contaminare il lavaggio.

Spugne e panni

Non affezioniamoci mai a una spugna o a un panno: la regola d’oro è di cambiarli spesso per evitare inefficienza e proliferazioni batteriche. Le utilities delle nostre faccende domestiche, nate per aiutarci a eliminare ogni traccia di germi dalla casa, possono infatti esserne un veicolo.

Ad ogni fine pulizia, ricordiamoci di lavare lo sporco superficiale o, meglio ancora, programmare un ammollo in acqua e candeggina, dove possibile. Ma quando sono troppo rovinati, sostituiamoli con versioni più nuove e affidabili.

Contenitori per la spazzatura

La spazzatura, per garantire una corretta igiene domestica, non va solo buttata: anche i contenitori vanno lavati. Le pattumiere del bagno e quella dell’umido in cucina sono potenziali bunker per accogliere muffe e cattivi odori.

Per questo, programmiamo una pulizia con acqua e sapone a cadenza regolare, o con spray igienizzanti e sgrassanti quando serve un’azione disinfettante più efficace.

Lo scopino del WC

Il water è spesso pulito con lo scopino che teniamo sempre in bagno, quasi sempre riposto in un sistema chiuso per occultarlo alla vista. Ma c’è un problema, se dopo averlo adoperato lo lasciamo sgocciolare nel suo alloggiamento, favoriamo la proliferazione di germi e muffe.

L’ideale è di spruzzare uno spray disinfettante senza risciacquo dopo che ha svolto la sua funzione di pulizia e di lasciarlo asciugare prima di riporlo.

La questione stracci

Non esiste uno “straccio piglia tutto”: ogni superficie ha bisogno del suo panno ideale per una corretta pulizia. La maggior parte delle superfici va d’accordo con i panni in microfibra, che sono delicati ma anche efficientissimi nel loro lavoro, ma non sono tutti uguali.

Se quelli a pelo lungo sono adatti per i mobili in legno, potrebbero invece lasciare pelucchi o aloni sui vetri o sugli specchi. In questo caso ci si dovrà orientare su quelli a trama liscia a grammatura leggera. O per quelli a nido d’ape se serve una pulizia meno soft.

In questo caso, i vetri della doccia hanno un match naturale con la struttura waffle wave, che garantisce lavaggi efficaci. Per i pavimenti e le persiane, è la microfibra chenille e la sua trama a rendere la pulizia insuperabile, quindi sempre averla in casa.