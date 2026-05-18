Come uscire da una fossa senza aggrapparsi o con l’aiuto di corde: ecco un uomo che esce da una sorta di pozzo correndo lateralmente sul muro, un po’ alla maniera di qualche fantasioso film di kung-fu! Eppure è tutta realtà!

La spiegazione è in legata alla fisica: in questo modo il corridore sfrutta la spinta verso l’esterno causata dalla forza centrifuga. Questa tecnica permette di aumentare l’attrito tra scarpe e parete, evitando di scivolare e trasformando la velocità in spinta verso l’alto e l’esterno

Video tratto da: IPA / KameraOne / @Shǎnběinóngcūnwá