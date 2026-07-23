Una coppia e il loro cane stavano facendo un’escursione su un sentiero nel bosco in Alberta, Canada, quando si sono resi conto di essere seguiti da un orso.

Il marito s’è messo di fronte all’orso, cercando di fare rumore, ma dopo un attimo di esitazione, l’orso è sembrato indifferente alle grida e ha continuato a seguirli.

Alla fine, dopo un’ultima serie di urla, l’orso s’è intimorito ed è scappato via nel bosco, e la coppia ha potuto tirare un sospiro di sollievo. E pure il cane.

Video tratto da: IPA / KameraOne