Dal 13 ottobre, per dieci giorni, i cieli italiani saranno attraversati da aerei militari provenienti da 17 Paesi della Nato. Gli aerei raggiungeranno l’Italia per la Steadfast Noon, l’esercitazione annuale dell’Alleanza atlantica dedicata alla deterrenza nucleare, che quest’anno coinvolgerà anche due basi militari italiane. Le manovre si svolgeranno senza l’impiego di armi atomiche reali e serviranno a verificare la preparazione degli equipaggi e il coordinamento tra le forze alleate.

L’iniziativa arriva in una fase di tensione nei rapporti internazionali con la Russia che ha recentemente criticato le attività della Nato. L’Alleanza ha tuttavia precisato che l’esercitazione era stata pianificata da tempo e non è diretta contro uno specifico Paese.

Dove si svolge l’esercitazione nucleare Steadfast Noon: le basi coinvolte

Le principali basi italiane interessate da Steadfast Noon saranno Aviano, in provincia di Pordenone, e Ghedi, nel Bresciano. Le operazioni non si limiteranno, però, a queste due installazioni militari: secondo le informazioni diffuse dalla Nato, sono previste attività anche in altre località comprese nell’area di responsabilità dell’Alleanza.

Non è escluso, inoltre, che vengano coinvolti gli spazi aerei dei Paesi confinanti. Una possibilità legata alla dimensione internazionale delle manovre, che richiedono la partecipazione coordinata di diversi Stati.

L’Italia torna così a ospitare un appuntamento che, di anno in anno, cambia scenario. Nel 2025 il fulcro delle attività era stato nei Paesi Bassi, con operazioni di supporto in Belgio, Regno Unito e Danimarca. L’edizione del 2024 aveva coinvolto principalmente Belgio e Paesi Bassi, mentre nel 2023 le manovre si erano svolte soprattutto in Italia, con attività anche in Croazia e in altre aree del Mediterraneo.

La scelta delle basi e delle zone operative permette di adattare l’esercitazione alle esigenze delle forze alleate, verificando la capacità di lavorare insieme in contesti geografici differenti.

Dieci giorni di voli militari: come funziona l’esercitazione della Nato

L’edizione di quest’anno coinvolgerà 17 Paesi membri, tre in più rispetto al 2025 e quattro in più rispetto al 2024. Tra i partecipanti ci sarà anche la Turchia, mentre gli Stati Uniti metteranno a disposizione equipaggi di volo e personale addetto alla manutenzione degli aerei. La Francia, invece, non prenderà parte alle manovre perché non aderisce al Gruppo di pianificazione nucleare della Nato.

Durante i dieci giorni saranno impiegati velivoli militari capaci di svolgere missioni convenzionali e nucleari, senza che questo comporti l’utilizzo di ordigni atomici. L’Aeronautica militare italiana ha confermato che non è previsto l’impiego di armamenti reali: le attività riguarderanno la verifica delle procedure operative, il coordinamento tra i partecipanti e il rispetto degli standard di sicurezza.

L’esercitazione serve a mantenere aggiornate le capacità delle forze coinvolte nell’ambito della deterrenza nucleare. In altre parole, permette agli alleati di controllare che uomini, mezzi e procedure siano pronti a operare secondo i protocolli previsti. La responsabile della politica nucleare della Nato, Nassima Barrows, ha ribadito che Steadfast Noon è un’esercitazione nucleare a tutti gli effetti, pur non contemplando l’impiego di armi atomiche.

Il segretario generale Mark Rutte ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, presentandola come uno strumento per prevenire le aggressioni e dimostrare la coesione tra gli Stati membri dell’alleanza atalntica.

Sul piano politico, la mancata partecipazione francese si inserisce in una posizione particolare rispetto alla strategia nucleare alleata. Parigi ha scelto di non aderire al Gruppo di pianificazione nucleare della Nato, ma ha promosso con il presidente Emmanuel Macron un’iniziativa di “deterrenza avanzata”, alla quale hanno aderito dieci Paesi europei. L’Alleanza ha accolto positivamente questa proposta, considerandola complementare al proprio sistema di deterrenza.