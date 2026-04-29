Sono passati sei anni dalla pandemia di Covid-19 che ha trasformato la quotidianità di moltissime persone in tutto il mondo. I diversi Stati si sono ritrovati a dover affrontare qualcosa di totalmente inaspettato. I lockdown hanno paralizzato la vita di milioni di individui con effetti non solo sanitari ma anche economici. Per evitare una situazione simile, l’OMS, l’organizzazione mondiale della sanità, ha preparato una simulazione di un’epidemia di un nuovo pericoloso batterio.

Esercitazione Polaris II: come funziona il test Oms in 26 Paesi

L’Oms ha messo alla prova la preparazione di 26 Paesi e territori nella risposta alle pandemie e ad altre gravi emergenze sanitarie.

Il progetto è stato chiamato Polaris II, si è trattato di un esercizio di simulazione di alto livello della durata di 2 giorni e ha coinvolto 600 esperti di emergenze sanitarie e oltre 25 partner dell’agenzia Onu.

Il test ha riprodotto la diffusione internazionale di un batterio immaginario e ha obbligato i partecipanti a lavorare come farebbero davanti a una crisi reale.

Il test si è concentrato su passaggi molto concreti: attivazione delle strutture nazionali di emergenza, circolazione delle informazioni, allineamento delle decisioni sanitarie e richiesta di supporto tecnico quando una capacità nazionale diventa insufficiente.

Sono stati messi in pratica due quadri chiave dell’Oms: il Global Health Emergency Corps, che fornisce informazioni su come rafforzare la forza lavoro sanitaria nel rispetto dei principi di sovranità, equità e solidarietà e migliora la collaborazione tra i Paesi sostenendo lo scambio di informazioni e rafforzando lo schieramento del personale di emergenza a livello regionale e globale quando necessario; e il quadro nazionale di avviso e risposta alle emergenze sanitarie.

Si è inoltre sperimentato l’uso di strumenti abilitati all’intelligenza artificiale per supportare l’organizzazione e la pianificazione della forza lavoro.

Perché l’Oms sta testando la risposta globale a un nuovo batterio

Il principale obiettivo primario della simulazione è stato appunto quello di consentire alle nazioni di testare e valutare concretamente la propria preparazione di fronte a pandemie e altre gravi emergenze sanitarie.

Secondo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “l’esercizio Polaris II ha mostrato cosa è possibile fare quando agiamo insieme. Ha dimostrato che la cooperazione globale non è facoltativa, è essenziale”.

Edenilo Baltazar Barreira Filho, direttore del Dipartimento emergenze sanitarie pubbliche, ministero della Salute del Brasile ha spiegato che “simulando la diffusione di un pericoloso agente patogeno in condizioni di vita reale, l’esercizio Polaris II ci ha aiutato a trasformare in azione i piani esistenti. Non è sufficiente avere piani su carta, ciò che conta è come si comportano nella pratica”.

L’esercizio Polaris II è parte di HorizonX, il programma di esercizi di simulazione pluriennali dell’Oms. Chikwe Ihekweazu, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Organizzazione mondiale della sanità ha specificato che la simulazione “ha mostrato cosa succede quando i Paesi sono preparati e pronti ad agire insieme”.

Polaris II è stato preceduto dalla simulazione Polaris I, realizzata ad aprile 2025. La seconda edizione della simulazione ha visto la partecipazione di un numero maggiore di Paesi e ha previsto la collaborazione attraverso nuove reti come il recente Health Emergency Leaders Network per l’Africa e il Mediterraneo orientale.