Esplode fabbrica di fuochi d'artificio: il botto è terrificante

Una terrificante esplosione ha devastato la fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes a Malta, generando una palla di fuoco e una densa colonna di fumo che si è levata nel cielo.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione è avvenuta intorno nelle prime ore del mattino quando la fabbrica era ancora vuota e nessun operaio era all’interno dello stabilimento.

La paurosa onda d’urto ha mandato in frantumi finestre, danneggiato case e veicoli e sparso detriti su una vasta area: fortunatamente solo due uomini che lavoravano nei campi vicini sono stati feriti lievemente e, trasportati in ospedale per le cure necessarie, sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.

Video tratto da: IPA / KameraOne