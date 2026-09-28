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VIRALI 28 SETTEMBRE 2026

Esplode una conduttura idrica sotto la strada: il geyser travolge le auto

Redazione Virgilio Video

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Una conduttura idrica larga circa un metro si è rotta sotto il manto stradale a Táriba, nello stato venezuelano di Táchira. L’asfalto si è squarciato sotto l’efffetto della terrificante esplosione e un getto d’acqua altissimo ha travolto i veicoli, colpiti da fango e pezzi di asfalto.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale mentre diversi edifici hanno subito danni. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, all’origine dell’esplosione ci sarebbe una scarsa manutenzione delle condutture.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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