L’estate è una stagione attesissima per gli amanti della spiaggia, ma bisogna ricordare che la natura e l’ambiente meritano rispetto, così come i vicini di ombrellone. Al mare ci sono perciò delle regole da rispettare a cui si aggiungono dei divieti che variano da una località balneare all’altra. In alcuni casi le multe per chi non rispetta i divieti possono arrivare fino a 3.000 euro, soprattutto quando vengono compromessi gli ecosistemi costieri o violati i regolamenti locali. Bisogna ricordare che in Italia, ogni Regione e, spesso, ogni Comune può adottare misure differenti in base alle caratteristiche del proprio territorio. Dal divieto di fumare fino alle limitazioni sull’utilizzo degli ombrelloni, quali sono le principali regole da conoscere.

Le regole da rispettare in spiaggia

L’obiettivo delle ordinanze adottate lungo le coste italiane è quello di proteggere il patrimonio naturale e garantire la sicurezza di residenti e turisti. Tra le regole più diffuse c’è il divieto di lasciare rifiuti sull’arenile, un comportamento che oltre a essere dannoso per l’ambiente può comportare sanzioni amministrative.

Anche l’abbandono di mozziconi di sigaretta rappresenta una delle principali cause di inquinamento delle spiagge e, proprio per questo, molte amministrazioni hanno introdotto aree “smoke free” oppure limitazioni al fumo negli stabilimenti balneari.

Grande attenzione viene riservata anche al rispetto degli spazi comuni e agli animali. Lasciare ombrelloni, sedie o teli mare durante la notte per occupare un posto sulla spiaggia libera è vietato in numerose località, così come campeggiare, accendere falò o barbecue senza autorizzazione. In molte spiagge è inoltre vietato utilizzare plastica monouso, nell’ambito delle iniziative per ridurre l’inquinamento marino.

Un’altra regola importante riguarda la tutela dell’ambiente naturale. Portare via sabbia, sassi o conchiglie come souvenir può sembrare un gesto innocuo, ma in alcune aree rappresenta una violazione punita con multe particolarmente elevate. Anche scavare grandi buche o alterare l’ambiente costiero può essere vietato nelle spiagge più delicate dal punto di vista ambientale.

Infine, alcune ordinanze disciplinano anche gli orari di accesso agli arenili, limitando la permanenza durante la notte per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

I divieti nella varie Regioni italiane

Le regole per l’estate 2026 in spiaggia sono diverse da Comune a Comune. In Emilia-Romagna, ad esempio, il Comune di Rimini ha confermato il divieto di fumare in molte aree della spiaggia, comprese quelle attrezzate con lettini e ombrelloni, oltre a prevedere limitazioni per l’accesso notturno agli arenili e misure per ridurre l’utilizzo della plastica monouso.

La Sardegna, ricca di bellezze naturali da proteggere, è particolarmente severa per quanto riguarda la tutela del suo patrimonio naturale. In diverse località è vietato raccogliere sabbia e conchiglie, con sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro. Alcuni Comuni hanno inoltre introdotto limitazioni sull’uso di particolari ombrelloni in rafia sintetica, ritenuti potenzialmente dannosi per l’ambiente, mentre in spiagge molto frequentate come Punta Molentis sono previste regole specifiche per limitare l’affollamento e disciplinare l’utilizzo degli ombrelloni.

Anche nel Lazio alcune ordinanze puntano sulla tutela dell’accesso libero alla battigia e sul contrasto alla plastica monouso, mentre nelle Marche alcune spiagge sono soggette a limitazioni temporanee per motivi di sicurezza legati al rischio di frane.

In Campania, invece, le regole non riguardano soltanto la permanenza in spiaggia. A Sorrento, come in altre località turistiche, è vietato passeggiare nel centro cittadino in costume da bagno o a torso nudo, una misura introdotta per tutelare il decoro urbano. Analoghe disposizioni sono presenti anche in altre destinazioni balneari italiane.

Prima di organizzare una giornata al mare è quindi consigliabile consultare le ordinanze del Comune in cui si trascorreranno le vacanze. Conoscere le regole locali permette non solo di evitare multe, ma anche di contribuire alla salvaguardia delle spiagge e al rispetto di un patrimonio naturale che rappresenta una delle principali ricchezze del nostro Paese.