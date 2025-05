Il 13 maggio 2025 comincia l’attesissima kermesse musicale europea con trentasette Paesi in gara. Quest’anno si torna dove tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. L’Italia si presenta con la poetica “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, seconda classificata al Festival di Sanremo. Il cantautore toscano è all’Eurovision Song Contest al posto di Olly, vincitore all’Ariston ma che ha rinunciato per altri impegni a prendere parte all’evento come concorrente. Ma come vengono votati gli artisti e chi può sostenere Lucio Corsi?

Le regole per votare all’Eurovision 2025

L’Eurovision 2025 è trasmesso dalle emittenti nazionali dei paesi partecipanti, sulla piattaforma di streaming Peacock negli Stati Uniti, e in molti paesi anche sul canale YouTube dell’Eurovision. Lucio Corsi è qualificato di diritto alla Grand Final di sabato 17 maggio insieme agli artisti dei Paesi ”Big Five” (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e della Svizzera, in quanto nazione ospitante.

Durante e subito dopo le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest, gli spettatori dei paesi partecipanti possono votare telefonicamente, via sms o tramite l’app dell’Eurovision.

Si può votare Lucio Corsi dall’Italia?

Le regole principali dell’Eurovision Song Contest sono che non si può votare per il proprio paese e che si può votare solo nella semifinale a cui partecipa il proprio paese. Dunque il pubblico italiano potrà votare solo nella prima semifinale la propria canzone preferita, ma non quella di Lucio Corsi e, questa volta, nemmeno quelle di Svizzera e Spagna, già di diritto all’ultimo atto. Nella finale, invece, resta solo il divieto di votare per Volevo essere un duro.

App, SMS, televoto: tutti i metodi disponibili

Gli spettatori da casa, attraverso il meccanismo del Televoto, potranno contribuire a decidere quale sarà la canzone vincitrice, votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedi 13 maggio 2025 e nel corso della Finale in diretta sabato 17 maggio 2025.

Si può votare anche tramite Sms inviando un messaggio al numero 894.001 da telefono fisso oppure al 475.475.0 da cellulare.

Un’altra modalità per esprimere il proprio voto è scaricando l’app ufficiale “Eurovision Song Contest” disponibile sia per iOS che per Android.

A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico e i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza digitando il codice numerico corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS o tramite APP.

Come funziona il punteggio tra giurie e pubblico

I 20 Paesi in gara qualificati per la Finale unitamente ai 5 Paesi denominati “Big Five” e al Paese vincitore dell’ultima edizione (Svizzera) saranno valutati dalle 37 Giurie Nazionali e dai telespettatori. Le prime 10 canzoni in graduatoria secondo il voto delle Giurie Nazionali riceveranno un punteggio secondo il seguente schema:

12 punti alla canzone che avrà ottenuto il miglior punteggio;

10 punti alla canzone che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio;

8 punti alla canzone che avrà ottenuto il terzo miglior punteggio;

7 punti alla canzone che avrà ottenuto il quarto miglior punteggio;

6 punti alla canzone che avrà ottenuto il quinto miglior punteggio;

5 punti alla canzone che avrà ottenuto il sesto miglior punteggio;

4 punti alla canzone che avrà ottenuto il settimo miglior punteggio;

3 punti alla canzone che avrà ottenuto l’ottavo miglior punteggio;

2 punti alla canzone che avrà ottenuto il nono miglior punteggio;

1 punto alla canzone che avrà ottenuto il decimo miglior punteggio.

La somma dei voti di ciascuna delle Giurie Nazionali dei 37 Paesi partecipanti determinerà la Classifica globale delle Giurie. Successivamente alla Classifica delle Giurie Nazionali, verranno sommati i Voti del pubblico determinando la Classifica Finale che decreterà la canzone vincitrice.

Dove e quando

Ricordiamo che l’Eurovision si svolge a a Basilea, in Svizzera, con la formula di due semifinali, la prima martedì 13 maggio e la seconda giovedì 15, e di una finale in programma sabato 17. Oltre a Lucio Corsi, in gara anche un altro italiano (ma per San Marino), ovvero Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, tormentone di Sanremo 2025.

L’Italia ha vinto tre volte la competizione canora: nel 1964 con “Non ho l’età (per amarti)” di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Måneskin.