Eva Henger sarà ospite a “La volta buona”, il programma pomeridiano in onda su Raiuno, condotto da Caterina Balivo. Nel salotto televisivo la showgirl parlerà del suo vissuto e dei progetti per il futuro. Lo fa in occasione dell’uscita al cinema del film “Diva futura”, che ripercorre la storia dell’agenzia fondata dal suo ex Riccardo Schicchi.

Gli esordi e la carriera nel porno

Classe 1972, Eva Henger nasce in Ucraina e inizia la sua carriera da modella a soli 14 anni, accompagnata dallo sguardo attento della madre che la incoraggia a partecipare a un concorso di bellezza. Viene proclamata fotomodella dell’anno e inizia a prestare il volto per diversi spot pubblicitari televisivi e non solo. Si diploma in Ungheria e asseconda la sua passione per la danza classica.

Vince diversi concorsi di bellezza e, nel 1990, viene ingaggiata dall’agenzia italo-ungherese Blue Angels, di cui Riccardo Schicchi è co-fondatore. È in questa occasione che inizia a posare senza veli. Il suo primo lavoro è per la rivista Playmen. Alla fine degli anni Novanta, Henger comincia a recitare in alcuni film erotici. Seppur la sua filmografia conti 18 titoli, lei sostiene di averne girati solo quattro e che gli altri siano il risultato di montaggi successivi ottenuti riutilizzando vecchie riprese. Capisce che questa carriera non fa per lei nel 2001 e si dedica a quella da modella.

La carriera in tv: cosa fa oggi

Nei 10 anni successivi, Eva Henger partecipa a tre edizioni di “Ciao Darwin”, il celebre programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Fa parte anche del cast di un film diretto da Martin Scorsese, “Gangs of New York”.

In tv la si vede anche in diversi reality show, da “La fattoria” e “L’Isola dei Famosi”, e del talent di cucina dal titolo “Chef per un giorno”. È un volto noto e molto amato dal pubblico di “Pomeriggio Cinque”, “Mattino Cinque” o “Live – Non è la D’Urso”, dove viene invitata nei panni di ospite e opinionista.

Le conseguenze del terribile incidente

Nel 2022 Eva Henger rimane coinvolta in un incidente stradale in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Nell’impatto, purtroppo, muore la coppia che viaggiava nell’altra auto. Si tratta di un evento traumatico che la showgirl racconta ancora con dolore, anche perché con loro ci sarebbe dovuta essere anche la figlia. “Jennifer voleva un cagnolino e dovevamo andarlo a prendere insieme ma lei, qualche giorno prima, aveva preso un brutto voto in matematica e, quindi, decisi di non portarla. Per fortuna è andata così, sennò lei sarebbe stata in macchina con noi”, racconta commossa.

Come conseguenza dell’impatto, Eva riporta 11 fratture, subisce il versamento del pericardio e danni a vari organi. Una situazione generale che la costringe a sottoporsi a numerosi interventi. Adesso dovrà subirne un altro per rimuovere una placca in titanio. Nonostante il dolore fisico, non è questo che la fa soffrire maggiormente. Il suo pensiero va alla coppia di anziani che ha avuto la peggio a seguito dell’impatto.

Chi sono il marito e i figli di Eva Henger

Eva Henger è sposata, da più di 10 anni, con Massimiliano Caroletti, produttore televisivo e cinematografico. Dal loro amore – celebrato due volte, una volta a Roma e un’altra alle Maldive – nel 2009 nasce Jennifer. Eva ha altri due figli, nati da due precedenti relazioni.

Nel 1991 nasce Mercedesz, dalla storia d’amore con Jelinek che la riconosce soltanto per avvalersi dei diritti di neogenitori previsti in Ungheria e risolvere alcuni guai giudiziari. La bambina però, di fatto, cresce soltanto con la madre. Intanto Eva si lega a Riccardo Schicchi che sposa dopo due anni di fidanzamento. Dalla loro unione nasce, nel 1994, il figlio Riccardo Beltaim Jr. Nonostante la fine della loro storia, i due non si separano mai. L’attrice gli rimane accanto sino al 2012, anno in cui l’uomo muore a causa di una malattia.

Le rivelazioni su Rocco Siffredi e Silvio Berlusconi

Durante la sua carriera Eva Henger ha modo di conoscere diversi personaggi pubblici. Su Rocco Siffredi e Silvio Berlusconi fa alcune rivelazioni inaspettate. Quando le viene chiesto che tipo di conoscenza abbia con il pornoattore lei risponde:” Non ho fatto sesso con Rocco. Sul set con lui ho fatto solo la figurante ma poi l’ho conosciuto benissimo. Prima di lui conobbi sua moglie Rosa in un concorso di bellezza. Abbiamo iniziato insieme a fare le modelle. Poi la ritrovai in Italia come fidanzata di Rocco”.

Si dice sorpresa, invece, dell’incontro con Silvio Berlusconi, avvenuto molti anni fa: “L’ho conosciuto a una festa sulla terrazza dello Sheraton per Tappeto Volante, il programma di Rispoli. Arrivò Berlusconi. Tutti lo seguivano. Lui passò vicino a me. Si fermò. Mi riconobbe lui e mi chiamò per nome. Rimasi stupita”, confessa.

Il film su Riccardo Schicchi

“Diva futura”, diretto da Giulia Louise Steigerwalt, racconta un mondo contraddittorio. Libero e ingenuo, scandaloso ma capace di far nascere legami sinceri. Una visione sul mondo del porno inedita che racconta la vita professionale di Riccardo Schicchi – interpretato da Pietro Castellitto – e dell’agenzia che ha lanciato, oltre a Eva Henger, anche Ilona Staller e Moana Pozzi.

“Gli piaceva stupire, gli piaceva provocare, però sempre con un’ingenuità di fondo. Ha portato anche questa ingenuità a pensare di iniziare questa rivoluzione dell’amore libero e a non fargli vedere invece poi quello che questa società, estremamente maschilista, ne avrebbe potuto fare”, così parla di Schicchi la regista.