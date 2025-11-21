Negli ultimi mesi, il nome di Suor Eva ha iniziato a circolare con insistenza sui social, incuriosendo migliaia di utenti. Con il suo sorriso tranquillo e una presenza online che sembra uscita più da un profilo lifestyle che da un convento, la giovane religiosa brasiliana è diventata un vero caso mediatico. Dietro quel velo, però, c’è una storia molto più complessa: quella di Kamila Rodrigues Cardoso, una ragazza di 21 anni che ha lasciato una carriera promettente nel mondo della moda per abbracciare una vita consacrata.

Chi è Kamila Rodrigues Cardoso

Prima di diventare Suor Eva su TikTok, Kamila Rodrigues Cardoso era una giovane modella brasiliana con una carriera avviata e un futuro che sembrava già scritto. Originaria di Minas Gerais, aveva partecipato a concorsi come Miss Brasile e Miss Universo, costruendosi passo dopo passo una presenza nel mondo della moda. Ma dietro le passerelle e le foto patinate, la sua vita stava prendendo una piega diversa da quella che appariva all’esterno.

L’ansia, la depressione e il dolore legato alla perdita del padre quando era bambina avevano iniziato a scavare un solco sempre più profondo dentro di lei. Kamila ha raccontato più volte che, nonostante il successo, sentiva un crescente senso di vuoto. La moda non le bastava più, e il mondo delle luci e dei riflettori non riusciva a riempire le sue ferite interiori.

Proprio in quel momento di fragilità ha iniziato ad avvicinarsi alla fede. La preghiera, la partecipazione alle funzioni e un’omelia in particolare hanno rappresentato una sorta di spartiacque. Durante una celebrazione, racconta, le è bastato incrociare lo sguardo di una suora per percepire una “luce” capace di cambiarle la vita. Da lì il desiderio crescente di una vocazione religiosa, fino alla scelta definitiva a soli 18 anni: lasciare tutto — famiglia, amici, lavoro e perfino il suo nome — per indossare abito e velo.

Oggi, come Suor Eva, non rinuncia alla cura personale e mantiene una presenza attiva sui social, dove condivide riflessioni spirituali e momenti della vita quotidiana. Con oltre 50.000 follower su Tik Tok, le sue parole attirano una comunità giovane che si identifica nella sua serenità e nelle sue scelte di fede.

Cos’è la congregazione Sancta Dei Genitrix

Molti utenti, guardando i video di Suor Eva, credono che faccia parte della Chiesa cattolica romana. In realtà, la sua comunità religiosa è un’altra: la Sancta Dei Genitrix, un gruppo indipendente fondato nel 1939 e legato alla Chiesa Cattolica Siro-Caldea, una realtà orientale basato sugli insegnamenti di con Roma ma con una propria autonomia liturgica.

La congregazione ha una storia particolare e spesso suscita domande perché mantiene un rapporto di distanza rispetto alla Chiesa cattolica romana. Pur basandosi sulla tradizione cattolica, non è inserita nella gerarchia vaticana e conserva un’impostazione propria, tanto che gli esperti definiscono questi movimenti “comunità indipendenti” molto diffuse in Brasile. La loro struttura è spesso il risultato di scissioni o percorsi personali di ex sacerdoti o figure religiose che, per varie ragioni, si sono allontanate dagli ordinamenti ufficiali. Il loro approccio alla spiritualità è più moderno e libero e meno legato alle strutture della Chiesa istituzionale.

La vita quotidiana all’interno della comunità è semplice e autosufficiente. Le religiose vivono in una fattoria nei pressi di Brasilia, producono cibo, vendono articoli religiosi e sopravvivono grazie alle donazioni. Nonostante l’immagine digitale curata di alcune sorelle, la struttura conserva uno stile di vita essenziale, quasi monastico.

Ma Suor Eva è davvero una religiosa?

La domanda più comune — e forse la più legittima — riguarda la sua reale appartenenza alla vita consacrata. La risposta è sì, ma non nel senso tradizionale che molti immaginano. Suor Eva è una religiosa all’interno della congregazione, una comunità legalmente riconosciuta in Brasile ma non collegata strettamente alla Chiesa cattolica romana né ai patriarcati ortodossi ufficialmente riconosciuti.

Gli esperti spiegano che questo tipo di realtà è perfettamente legale e diffusissima nel Paese, anche se può generare confusione. L’estetica — abito, velo, simboli sacri — richiama molto quella cattolica e contribuisce a far credere agli utenti dei social che si tratti di una suora “tradizionale”. Ma la congregazione è autonoma e non risponde al Vaticano. Suor eva non è la sola a essere diventata virare sono molti i video di suore brasiliane ad essere diventate famose sui social. Segno che la religione può essere affrontata anche con una diversa prospettiva.