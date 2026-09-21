Ex stella della Nazionale travolta da un rullo per erba

Momenti di paura poco prima di una partita del campionato thailandese quando un addetto al prato ha travolto Andros Townsend, ex stella della Premier League e della Nazionale inglese.

Townsend si stava riscaldando durante l’intervallo con la squadra thailandese del Prachuap, in vista della partita contro il Pattani, nel sud della Thailandia, quando un addetto al campo ha attraversato il terreno di gioco su un rullo metallico per regolare l’erba senza accorgersi dell’ala. Così, mentre Townsend si spostava per controllare un lancio lungo, è corso lateralmente finendo proprio sulla traiettoria del macchinario e l’enorme rullo ’ha urtato Townsend, facendolo cadere a terra.

Diversi giocatori sono corsi immediatamente a spostare il macchinario dalla sua gamba e l’ex giocatore del Tottenham Hotspur ha evitato miracolosamente un infortunio gravissimo complice la relativa leggerezza del rullo e, nonostante lo shock, il campione è entrato in campo nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

“Alla fine, la partita non è stata poi così male”, ha addirittura scherzato Townsend dopo la partita.

“Dopo la fine del primo tempo, un addetto è entrato in campo per livellare l’erba usando un rullo. Alcuni membri dello staff stavano controllando le aree ai lati del cancello dove il rullo doveva passare – ha raccontato uno spettatore – Credo sia stato un incidente casuale. Comunque si trattava di un rullo leggero, quindi per fortuna le conseguenze non sono state troppo gravi”.

Il Pattani, squadra che milita nella League 1, ha dichiarato che collaborerà all’indagine della Federcalcio thailandese sull’accaduto.

Video tratto da: IPA / KameraOne