Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione per una vicenda giudiziaria che riguarda il noleggio di alcune auto di lusso. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata dalla società a lui collegata contro un decreto ingiuntivo emesso da una società di autonoleggio, mettendo fine a una controversia iniziata nel 2023. Al centro della disputa ci sono fatture non saldate, presunti guasti ai veicoli e una Jeep lasciata in autostrada, elementi che hanno portato il giudice a pronunciarsi in favore dell’azienda di noleggio.

Fabrizio Corona e la vicenda dell’autonoleggio

La controversia nasce dal rapporto tra la società Atena srl, riconducibile quasi interamente alla madre di Fabrizio Corona, e un’azienda specializzata nel noleggio di auto di alta gamma. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano, la società non avrebbe provveduto al pagamento di diverse fatture relative al noleggio di alcuni veicoli, tra cui una Range Rover Sport SVR e una Jeep Wrangler.

Nel ricorso presentato in tribunale, la difesa sosteneva che i pagamenti dovessero essere compensati dai presunti danni subiti a causa dei malfunzionamenti delle auto. In particolare, Corona avrebbe dovuto rinunciare a due serate lavorative retribuite perché i veicoli lo avrebbero lasciato in panne durante gli spostamenti. Una versione che, però, non ha convinto il giudice.

Dall’esame della documentazione è infatti emerso che non risultavano comunicazioni o prove che attestassero il guasto alla Range Rover. Inoltre, la società di autonoleggio vantava già un ulteriore credito legato al superamento del limite chilometrico previsto dal contratto. Nonostante ciò, l’importo era stato ridotto del 75% su richiesta del cliente, tenendo conto dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, la ricostruzione dei fatti si è rivelata ancora più sfavorevole alla società di Corona. Il veicolo era stato recuperato in autostrada con il carro attrezzi dopo essere stato abbandonato, ma dai controlli successivi non sarebbero emersi guasti meccanici. La causa dello stop, secondo quanto riportato nella sentenza, sarebbe stata semplicemente l’assenza di carburante.

Quanto deve pagare a seguito della sentenza

Con la decisione del Tribunale di Milano, la società Atena srl è stata condannata a versare complessivamente 17.500 euro. L’importo comprende una penale da 15 mila euro, a cui si aggiungono 2.500 euro destinati a coprire le spese legali sostenute dalla società di autonoleggio.

La sentenza riconosce inoltre un ulteriore risarcimento di 2 mila euro per i danni riportati dalla Jeep Wrangler. Secondo il giudice, l’abbandono del mezzo lungo l’autostrada avrebbe contribuito al deterioramento del veicolo, successivamente ritrovato incidentato. Nelle motivazioni viene evidenziato come il comportamento tenuto sia stato ritenuto imprudente e potenzialmente responsabile dei danni riscontrati.

A pesare sulla decisione è stata anche la testimonianza dell’autista di Corona, che avrebbe confermato come l’imprenditore fosse comunque riuscito a raggiungere la serata in programma, ridimensionando così la tesi secondo cui il presunto guasto avrebbe impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Con questa pronuncia si chiude quindi una vicenda iniziata oltre un anno fa e che ha visto prevalere le ragioni della società di autonoleggio.