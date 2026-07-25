Facebook introduce una nuova modalità per verificare l’identità degli utenti e rendere più semplice distinguere i profili autentici da quelli falsi o generati con l’intelligenza artificiale. Meta ha infatti annunciato Facebook Verified, una nuova spunta gratuita pensata per certificare che dietro un account ci sia realmente una persona. L’iniziativa nasce in un momento in cui la diffusione di contenuti creati con l’AI e di profili fake rende sempre più difficile capire con chi si sta interagendo sulla piattaforma. A differenza di Meta Verified, l’abbonamento a pagamento che offre anche vantaggi aggiuntivi come assistenza dedicata e maggiore protezione contro le impersonificazioni, Facebook Verified è completamente gratuito e ha un obiettivo preciso: aumentare la fiducia tra gli utenti nelle attività quotidiane sul social network, come gli acquisti su Marketplace, le conversazioni nei Gruppi o gli incontri tramite Facebook Dating. La nuova spunta sarà visibile direttamente sul profilo e in altri punti chiave della piattaforma, permettendo di riconoscere immediatamente gli account che hanno completato la procedura di verifica.

Come funziona Facebook Verified

Per ottenere la nuova spunta non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento. Gli utenti dovranno semplicemente seguire una procedura di verifica dell’identità basata su un selfie video. Il sistema confronta il volto ripreso con le immagini del profilo per confermare che l’account appartenga realmente alla persona che lo utilizza. Una volta completata con successo la procedura, il profilo riceverà il badge Facebook Verified.

Meta ha spiegato che il processo è stato progettato per essere semplice e rapido, con l’obiettivo di ridurre la presenza di profili falsi e aumentare la trasparenza all’interno della piattaforma. La verifica non sostituisce Meta Verified, che continua a esistere come servizio in abbonamento con funzionalità aggiuntive, ma rappresenta uno strumento diverso, dedicato esclusivamente alla certificazione dell’identità.

La nuova spunta su Facebook sarà mostrata nei punti in cui è più utile sapere se si sta interagendo con una persona reale, contribuendo a creare un ambiente più affidabile soprattutto nelle situazioni in cui gli utenti instaurano rapporti con sconosciuti o effettuano compravendite online.

Chi può richiederla e cosa certifica

Facebook Verified sarà disponibile gratuitamente per gli utenti che potranno accedere alla procedura di verifica dell’identità prevista da Meta. Il badge non indica notorietà, popolarità o il possesso di particolari requisiti professionali, ma certifica esclusivamente che dietro quel profilo è stata verificata la presenza di una persona reale attraverso il processo di identificazione previsto dalla piattaforma.

Si tratta quindi di una differenza importante rispetto alla tradizionale spunta blu assegnata in passato a personaggi pubblici o rispetto a Meta Verified, che è un servizio in abbonamento. Facebook Verified punta invece a diventare uno strumento accessibile a un numero molto più ampio di utenti, con lo scopo di aumentare la sicurezza delle interazioni quotidiane e limitare la diffusione di account falsi o creati automaticamente.

Sapere che un account appartiene a una persona verificata potrebbe aiutare gli utenti a sentirsi più sicuri durante le conversazioni, nelle trattative su Marketplace e nelle altre attività che prevedono contatti con persone sconosciute. La distribuzione della nuova spunta inizierà progressivamente e Meta fornirà ulteriori dettagli sulla disponibilità nei vari Paesi.