CURIOSITÀ 13 AGOSTO 2025

Si può fare un falò in spiaggia? Cosa dice la legge

Marta Ruggiero

Con l’arrivo dell’estate, ma anche a stagione inoltrata e in vista del Ferragosto, l’idea di trascorrere una serata al mare attorno al fuoco è per molti il simbolo perfetto di libertà e convivialità. Ma, in Italia, si può fare un falò in spiaggia? La risposta breve è no, ma merita di essere approfondita. Infatti, accendere un fuoco, anche in modo responsabile, non è sempre legale.

La normativa in materia è severa e varia a seconda della località, ma ha come filo conduttore la tutela dell’ambiente, la sicurezza e il rispetto degli altri fruitori del litorale. Ecco perché è importante sapere cosa dice la legge, ma soprattutto usare il buonsenso e non trasformare una serata di relax e divertimento in una tragedia.

Falò sulla spiaggia, cosa prevede la legge in materia

A stabilire come e quando si può fare un falò in spiaggia è l’articolo 59 del Codice della Navigazione. Le spiagge italiane, infatti, essendo parte del demanio pubblico, non possono essere occupate o utilizzate liberamente per attività potenzialmente pericolose.

Oltretutto, l’accensione di fuochi è generalmente vietata anche ai sensi del Codice Penale – articoli 423 e seguenti – se il fuoco può rappresentare un rischio per le persone o le cose, oppure se può causare danni ambientali, specialmente in aree naturali protette.

Infine, fanno fede anche le ordinanze balneari emesse ogni anno da Regioni, Comuni e Capitanerie di Porto, che stabiliscono divieti o condizioni specifiche per ogni tratto di litorale. Ecco perché quando si parte, o semplicemente si sceglie di frequentare una determinata spiaggia, è importante informarsi sulle norme locali vigenti. Ci sono aree, per esempio, in cui non è possibile stare in topless.

Quando è vietato un falò sulla spiaggia

Nella maggior parte delle località italiane, fare un falò in spiaggia è vietato. Non si tratta di capricci, ma di tutelare la sicurezza di tutti gli attori in gioco e dell’ambiente circostante. Il fuoco, infatti, può rappresentare un pericolo serio e la velocità con la quale si può propagare spesso è imprevedibile. Si tratta di garantire:

  • sicurezza antincendio: il fuoco è difficile da controllare, soprattutto se vicino a dune, vegetazione o stabilimenti balneari;
  • inquinamento ambientale: se i falò vengono alimentati con plastica, legno trattato o rifiuti diventa dannoso perché rilascia sostanze tossiche nell’aria e sulla sabbia;
  • tutela dell’ecosistema: molte spiagge sono habitat protetti per la fauna e la flora locale, il fuoco può comprometterli;
  • rispetto della quiete pubblica: i falò notturni sono spesso accompagnati da musica ad alto volume e assembramenti che possono infastidire chi abita nella zona.

Chi non rispetta le norme in materia rischia di dover pagare multe che vanno dai 100 ai 500 euro, a seconda le ordinanze comunali, e anche in sanzioni penali se si provocano danni a persone, cose o all’ambiente. Inoltre, non è consentito dormire in spiaggia.

Quando si può fare un falò sulla spiaggia

Un falò in spiaggia si può fare in rarissimi casi e nel rispetto della sicurezza di tutti e di tutto. Perché questo avvenga serve l’autorizzazione preventiva del Comune o della Capitaneria di Porto, richiesta almeno alcuni giorni prima. È permesso in aree dedicate, opportunamente attrezzate, per esempio con bracieri fissi e controllati, e in assenza di vento. È necessario, poi, che ci sia del personale che vigili sulla sicurezza con l’ausilio di estintori e secchi d’acqua.

Questo tipo di situazione, di solito, si crea in occasione di eventi pubblici o culturali riconosciuti e approvati dalle autorità competenti. Si pensi alle feste patronali o alla notte di San Lorenzo in alcuni Comuni dello Stivale. Pertanto, ogni richiesta viene valutata caso per caso e spesso vengono poste limitazioni sull’orario, la durata del falò, il numero di partecipanti e i materiali utilizzabili.

Per fortuna, però, ci sono delle alternative che permettono di godersi al meglio il Ferragosto o altre serate estive, sicuramente più legali e sostenibili. Oltre a partecipare a eventi autorizzati, si possono usare lanterne o luci a LED che ricreino l’atmosfera romantica. Anche i picnic serali in riva al mare sono molto suggestivi, a patto che non si lascino i rifiuti sulla spiaggia. Il mare può essere goduto in tanti modi responsabili e rispettosi: la parola d’ordine è consapevolezza.

Si può fare un falò in spiaggia? Cosa dice la legge
