False identità create con l'AI e INPS: l'incredibile truffa milionaria

Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell’assegno unico universale “in nome e per conto” di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 5/6 figli a carico, tutte inesistenti.

La presunta truffa, commessa tra il nord Barese e la provincia di Foggia, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di urgenza, già convalidato dal Tribunale di Foggia, nei confronti di due persone residenti nella provincia dauna, accusate di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato.

Sono indagate altre due persone, il dipendente dell’anagrafe di un Comune del nord Barese e il dipendente di un Caf di Foggia, non destinatari del provvedimento cautelare. Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono dieci immobili, un’autovettura, denaro contante, 92 conti corrente e oggetti d’oro. Le indagini della Gdf, coordinate dalla Procura di Foggia, sono partite da una segnalazione dell’Inps di Andria.