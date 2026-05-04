Famiglia bloccata nell'auto allagata: il salvataggio è al cardiopalma

Salvataggio da brividi durante un improvviso allagamento a White Settlement, in Texa: un’auto è stata travolta da un’improvvisa inondazione dopo una serie di forti temporali.

In soccorso di una madre e dei suoi tre figli a bordo, è accorsa la polizia locale, che – priva di corde – ha sfruttato i cavi di avviamento elettrico dell’auto per salvare i passeggeri, stringendo i cavi intorno a loro e traendoli in salvo.

L’impressionante salvataggio ha fato il giro delle televisioni texane per poi diventare virale in tutti gli Stati Uniti.

Video tratto da: IPA / KameraOne