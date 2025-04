In vista del Conclave sta prendendo piede il FantaPapa, un gioco ideato da Mauro Vanetti, sviluppatore di videogiochi, e Pietro Pace, data and AI architect. In due giorni questa formula ha già convinto 2700 utenti, ma per iscriversi c’è tempo fino all’extra omnes, cioè l’inizio delle consultazioni e votazioni. Come per il FantaCalcio e il FantaSanremo, per iscriversi basta andare sul sito omonimo e registrarsi, mentre per gli aggiornamenti c’è una pagina Instagram, dove vengono trasmessi i “comunicata ab cubicolo secretissimo” dell’eminenza grigia, con tanto di quotidiana “StaticaSancta”.

Il gioco del Conclave: come funziona il FantaPapa

Tra profezia sull’ultimo Papa e dettagli sulle regole del Conclave, sono tantissime le informazioni che stanno circolando sulla Chiesa cattolica. Riguardo al FantaPapa, il primo passo per i giocatori è creare la propria squadra di porporati: bisogna scegliere nove cardinali “papabili”, di cui una punta di diamante che sarà “il più papabile” quindi capitano del team e un portiere “ineleggibile”.

Il portiere farà i punti al contrario rispetto agli altri: il negativo diventerà positivo. I nomi dei cardinali ci sono tutti: da Pietro Parolin a Matteo Maria Zuppi fino a Lui Antonio Tagle, Fridolin Ambongo Besungu e Robert Sarah. Si guadagnano bonus per le citazioni del “capitano” in Ansa o in prima pagina sui principali quotidiani, ma anche scegliendo i cardinali jolly che permettono di incrementare il punteggio solo sulla base della nazionalità. Attenzione, si inizia a incassare solo dopo l’extra omnes.

Come funziona il punteggio del gioco

Entrando nel dettaglio dei punteggi, chi azzecca il nome del prossimo Papa ottiene un premio di 500 punti, raddoppiati se è il capitano. Non potendo emergere quasi nulla dal segreto del Conclave, si calcoleranno ogni giorno 50 punti aggiuntivi per ogni citazione dei cardinali scelti sull’agenzia Ansa o sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani.

Per quanto riguarda i porporati “Jolly”, prenderanno punti solo in base alla nazionalità: ad esempio qualunque cardinale francese venga menzionato dagli organi di stampa consegnerà punti a tutti i suoi connazionali, che prenderanno 25 punti, contro i 50 di chi è citato direttamente. Questi ponteggi saranno comunicati sulla pagina Instagram ufficiale del gioco tramite appunto “comunicata ab cubicolo secretissimo”.

Per accumulare altri punti sarà possibile fare semplici puntate su una vastissima gamma di altri eventi come dopo quante fumate nere arriverà quella bianca, in che caso grammaticale sarà annunciato il nuovo pontefice, l’ordine religioso di provenienza del Papa, il nome scelto, con quali parole aprirà e chiuderà il suo primo discorso ai fedeli di piazza San Pietro. Ma anche se sarà poliglotta o se indosserà gli occhiali.

Chi sono i papabili più quotati

Già prima della morte di Papa Francesco circolavano nomi sui possibili cardinali “papabili”. Tra i più quotati ci sono gli italiani Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano e Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente CEI. Seguono il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, l’ungherese Peter Erdo, il francese Jean-Marc Aveline, il filippino Luis Tagle e il congolese Fridolin Ambongo Besungu.

Una curiosità, tra i “papabili” Luis Antonio Gokmin Tagle sembra essere il più social con una pagina Facebook con spunta, che conta oltre 604 mila follower, e un profilo su X (@cardinalchito) gestito per lui dalla Jesuit Communications Foundation, dove sono presenti oltre 38 mila seguaci.

La polemiche per il Fantapapa

Naturalmente il lancio dei Fantapapa non ha tardato a creare polemiche: da un lato c’è chi ha trovato di cattivo gusto ideare un gioco dopo la morte di Papa Francesco, dall’altro c’è chi trova poco consono associare qualcosa di ludico all’elezione del Papa, un evento religioso di grande importanza e che richiederebbe sobrietà e moderazione. Ma tant’è: qui si tratta di mera cronaca.