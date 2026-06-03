Un turista britannico ha immortalato il momento in cui una figura inquietante simile ad un fantasma è apparsa dietro una statua di San Francesco all’interno di una chiesa.

Il turista, che desidera rimanere anonimo, era in vacanza con la moglie in Croazia e, da appassionati di chiese storiche, hanno deciso di visitare la Chiesa e il Convento di San Francesco a Spalato.

Durante la visita, hanno girato video e scattato foto all’esterno e all’interno della chiesa, ma solo al loro ritorno a Runcorn, nei pressi di Liverpool, hanno notato una figura misteriosa apparire dietro la statua di San Francesco in uno dei loro video.

Il filmato inviato mostra il turista che effettua una panoramica della chiesa prima di ingrandire la statua di San Francesco, dove la figura è apparentemente visibile in piedi dietro di essa. Il turista ha poi controllato le foto scattate con il suo telefono, ma della figura non c’era traccia.

“Al ritorno dalle vacanze, abbiamo messo le foto e il video in TV per ricordare la nostra vacanza – ha raccontato l’uomo al sito ‘Sell us your story’ – Quando ho visto il filmato della statua, sono rimasto sbalordito, non potevo crederci”.

“L’ho guardato più volte e sono rimasto scioccato. Nel video c’è, ma quando guardo le foto fatte con lo stesso cellulare non vedo nulla”, ha concluso il turista.

Video tratto da: IPA / KameraOne