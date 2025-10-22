Se ti stai chiedendo “Ma funziona davvero pulire i fari dell’auto con il dentifricio?”, sei in buona compagnia. È infatti usuale, quando i frontali della vettura iniziano a opacizzarsi, cercare rimedi economici e affidabili per risolvere in fretta in problema.

Ma occhio: mai dimenticare l’aspetto della sicurezza per evitare di incappare in soluzioni che possono invece peggiorare la situazione.

Per questo vale la pena approfondire il metodo fai da te della lucidatura dei fanali col dentifricio, cercando di capire se è la soluzione più adatta per ogni caso.

Già, non tutti i fari sono uguali, non tutti i metodi funzionano allo stesso modo e a volte serve un approccio più efficiente.

Come lucidare i fanali con il dentrifricio

La tecnica della lucidatura dei fari opacizzati col dentifricio è semplice e promette meraviglie.

Si prende il classico tubetto di dentifricio salino, lo si applica sulla lente del faro in policarbonato, si strofina un panno per eliminare i graffi superficiali, si risciacqua e si asciuga. No complicazioni.

La rete lo descrive come un rimedio economico e facile, che ha fatto spuntare ovunque tutorial a tema. E per questo rientra nei metodi fai da te per la cura domestica dell’autovettura, secondo solo a come lavare l’auto a mano in casa. Ma in cosa consiste davvero la magica pulizia con il dentifricio?

Il suggerimento, prima di procedere alla lucidatura vera e propria, è di lavare il faro con acqua e sapone o almeno di eliminare la polvere superficiale con un panno umido. Dopo di che, si può procedere alla pulizia con dentifricio, avendo cura di proteggere le superfici circostanti con del nastro adesivo. In questo modo si eviteranno danni a vernici e cromature.

I passaggi sono i seguenti:

applicare un dentifricio in pasta, come quelli a base di bicarbonato o con microgranuli abrasivi, sulla lente;

strofinare il dentifricio con un panno in microfibra con movimenti circolari, insistendo qualche minuto sulle zone più opache;

risciacquare con acqua tiepida in modo abbondante per eliminare ogni residuo;

asciuga con panno o carta assorbente;

asciuga con panno o carta assorbente; applicare, opzionalmente, una cera per auto o un sigillante UV per proteggere la lente da futura ossidazione.

I pro e i contro del metodo di pulizia dei fari

Il dentifricio ha un’azione abrasiva leggera che può rimuovere parte dello strato superficiale opacizzato o ingiallito della lente in plastica. E questo lo conferma la rete stessa, con alcune prove del prima e dopo, dove si vedono lenti più lucide e trasparenti post intervento.

Il rimedio è inoltre più semplice ed economico rispetto alla pulizia con kit specifici, altro dato che lo ha reso popolare. Ma è tutto oro quello che luccica? Per alcuni utenti esperti il risultato non è duraturo: l’ossidazione torna e in alcuni casi i micro-abrasivi del dentifricio possono addirittura peggiorare la situazione nel lungo periodo.

Il metodo risulta utile solo se l’opacizzazione è lieve, mentre se la lente è ossidata in modo profondo, il dentifricio non basta.

Lo stesso vale per altri rimedi casalinghi, come il mix di bicarbonato e aceto (che non funziona!) per creare una pasta da applicare, strofinare e risciacquare. O per la pulizia con la cola e altre bevande acide: alcune guide la citano, ma senza prove solide a lungo termine.

In conclusione, se l’obiettivo è dare un ritocco rapido a fari poco opacizzati, il metodo con il dentifricio può funzionare. Ma se l’ingiallimento è serio, l’ossidazione è profonda o ci sono danni da UV, è preferibile rinunciare al fai da te e chiedere l’aiuto di un professionista.

In questi casi è infatti meglio optare per detergenti e kit specifici progettati per il policarbonato dei fari, maneggiati e applicati da una mano esperta. Solo in questo modo i fanali potranno tornare agli antichi splendori, senza rischiare danni a lungo termine e senza aroma di menta finale.