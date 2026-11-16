La storia di Farouk Kassam torna al centro dell’attenzione con l’arrivo su Rai 1 di “177 giorni. Il rapimento di Farouk“, la fiction che ricostruisce uno dei casi di cronaca più drammatici degli anni Novanta. Rapito a soli sette anni nella sua casa di Porto Cervo, in Sardegna, il 15 gennaio 1992, il bambino rimase nelle mani dei sequestratori per quasi sei mesi.

Oggi ha 42 anni, ha costruito una famiglia e lavora nel settore immobiliare. Una vita lontana dalla notorietà, ma con un passato che continua a rappresentare una parte importante della sua storia personale.

Il rapimento di Farouk Kassam e i 177 giorni di prigionia

Il sequestro di Farouk Kassam avvenne nella notte del 15 gennaio 1992. Un gruppo di uomini armati fece irruzione nella villa di famiglia a Porto Cervo, in Costa Smeralda, e portò via il piccolo davanti ai genitori e alla sorellina. La famiglia, di origine straniera ma da tempo residente in Sardegna, era conosciuta anche per le proprie attività imprenditoriali e alberghiere.

La vicenda ebbe una risonanza nazionale. Per ottenere il pagamento del riscatto, i rapitori arrivarono a compiere un gesto particolarmente crudele: tagliarono una parte dell’orecchio sinistro del bambino e inviarono il frammento alla famiglia come prova che fosse ancora vivo. Un episodio che contribuì a rendere il sequestro uno dei più sconvolgenti della storia criminale italiana.

Farouk trascorse 177 giorni prigioniero, in condizioni estremamente difficili, tra minacce, isolamento e paura. Durante la detenzione venne coinvolto anche Graziano Mesina, storico esponente del banditismo sardo, che si propose come mediatore nelle trattative. La liberazione arrivò nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992, dopo il pagamento di un riscatto.

Che lavoro fa oggi Farouk Kassam e dove vive

A distanza di oltre trent’anni, Farouk ha costruito una vita lontana dai riflettori. Oggi ha 42 anni, è sposato ed è padre di una bambina. Lavora nel settore immobiliare e la sua attività professionale lo porta a spostarsi frequentemente tra diverse città, tra cui Roma, Dubai e Londra. La Sardegna, tuttavia, continua a essere un luogo importante per lui, così come Roma. Il legame con l’isola è rimasto forte nonostante il trauma vissuto durante l’infanzia.

In un’intervista pubblicata da La Nuova Sardegna il 9 novembre 2026, Kassam ha raccontato alcuni aspetti della propria vita privata e del percorso affrontato dopo il sequestro. Ha spiegato quanto sia stato difficile ritrovare un equilibrio dopo la liberazione, ricordando il ruolo fondamentale della famiglia e degli amici nel superare le conseguenze psicologiche della prigionia.

Anche la mutilazione subita durante il rapimento è rimasta una traccia visibile di quei mesi. Farouk non ha mai scelto di ricostruire l’orecchio e considera quella cicatrice un segno della propria storia personale.

La fiction Rai e il ritorno sulla vicenda

Il ritorno di Farouk Kassam sulle pagine dei giornali coincide con la messa in onda di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la miniserie diretta da Carlo Carlei e prodotta da Rai Fiction e Bim Produzione.

La prima puntata arriva su Rai 1 lunedì 16 novembre 2026, con successive serate previste il 17 e il 23 novembre. Marco Bocci interpreta Fateh Kassam, il padre del bambino, mentre Antonia Desplat veste i panni della madre Marion. Il giovane Filippo Papa interpreta Farouk. La produzione si ispira al libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto dal padre Fateh Kassam insieme a Marco Corrias.

Lo stesso Farouk ha seguito da vicino la realizzazione della serie, partecipando al confronto con gli attori e con la produzione. In un’intervista a RaiNews del 12 novembre ha raccontato che ripercorrere quei 177 giorni è stato doloroso, ma anche un’occasione per affrontare le proprie paure. La fiction, quindi, non rappresenta soltanto la ricostruzione televisiva di un caso che sconvolse l’Italia, ma anche un nuovo capitolo nel rapporto di Farouk con il proprio passato.