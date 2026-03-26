La tecnologia può essere di grande aiuto ed è ormai entrata anche nel settore sanitario per la gestione delle comunicazioni e l’invio di ricette e referti tra medico e paziente. Dal 31 marzo 2026, il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) diventa un sistema pienamente operativo su tutto il territorio italiano. Ciò porta delle novità nella gestione dei documenti tra medici, strutture e cittadini.

Cos’è il fascicolo sanitario elettronico

Il fascicolo sanitario elettronico rientra tra gli interventi per modernizzare la sanità. Nello specifico è una raccolta online di dati e documenti clinici di ogni cittadino, che permette di tenere insieme tutte le informazioni sul suo stato di salute.

Questo strumento è utilissimo per facilitare le comunicazioni tra paziente e medico, eppure meno della metà degli italiani ha autorizzato i dottori a consultarlo e solo una minoranza lo usa concretamente.

La novità è che dal 31 marzo 2026 tutte le strutture, pubbliche e private, devono adeguarsi a un formato standard per trasmettere i documenti sanitari e devono caricare i referti entro pochi giorni dalla prestazione, in modo da garantire la consultazione rapida da parte del cittadino.

Il fascicolo sanitario elettronico è personale e privato, contiene dati sensibili, possono consultarlo solo il cittadino e, se ha dato il consenso, i medici curanti.

Cosa cambia con il fascicolo sanitario elettronico

Nel fascicolo sanitario elettronico c’è il profilo sanitario sintetico (o Patient Summary), una sorta di “carta d’identità sanitaria”, con le informazioni essenziali sulla salute di ogni cittadino e riassuntiva dello stato di salute, compilata dal medico di base.

Questo documento diventa fondamentale in caso di emergenza, perché può essere consultato anche senza consenso esplicito per garantire cure tempestive.

Nel fascicolo sanitario elettronico i pazienti possono consultare esami e referti, evitare duplicazioni di visite e analisi e risparmiare tempo e costi.

È possibile anche aggiungere documenti personali, inclusi quelli ottenuti all’estero o nel privato, costruendo un quadro sanitario più completo.

Il sistema porta vantaggi anche per i medici che hanno la possibilità di accedere alla storia clinica del paziente con un click, migliorando diagnosi e terapie. Questo evita di dover prescrivere esami già fatti e accelera gli interventi, soprattutto nelle situazioni urgenti.

Anche in presenza di limiti al consenso da parte del titolare, il medico di pronto soccorso può consultare almeno il cosiddetto “profilo sanitario sintetico” cioè la sintesi dello stato di salute. Così si può conoscere subito se il paziente in emergenza è cardiopatico, diabetico o allergico a farmaci, in modo da intervenire in modo tempestivo e più efficace.

Entro il 31 marzo, i medici di base devono compilare il profilo generale di tutti i loro pazienti che sarà poi tenuto aggiornato nel corso del tempo.

Cosa si può fare col fascicolo sanitario elettronico

Grazie al fascicolo è possibile effettuare molte operazioni, come: prenotare visite; pagare ticket online e cambiare medico di base. Sono inoltre contenuti tutti i documenti sanitari come referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni e cartelle cliniche.

Inoltre il paziente può annotare, giorno per giorno, qualsiasi episodio utile sul proprio stato di salute, eventuali parametri e annotazioni varie sullo stile di vita, come l’alimentazione, le abitudini e l’attività fisica praticata. In quest’area privata, si possono far confluire anche informazioni di dispositivi medici e i wearable indossati.

Per accedere al proprio fascicolo si devono usare strumenti di identità digitale, come Spid, carta d’identità elettronica o tessera sanitaria. Il titolare può autorizzare altre persone a operare per suo conto, fino a un massimo di cinque delegati, compilando un modulo specifico.

Nei casi in cui una persona sia sottoposta a tutela legale, il consenso viene espresso dal rappresentante designato dall’autorità giudiziaria. Per i minorenni, invece, la gestione del fascicolo spetta ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.

I dati sanitari sono altamente protetti e solo il cittadino può decidere chi può consultare i dati, può oscurare documenti specifici e può revocare i consensi in qualsiasi momento. Secondo il regolamento europeo, il trattamento di queste informazioni è consentito solo per finalità mediche, di interesse pubblico o di ricerca. Chi può accedere ai dati sanitari sono esclusivamente i professionisti della salute e le strutture sanitarie stesse, sempre nel rispetto del segreto professionale.