Nelle fogne di Londra è stato trovato un blocco di grasso talmente enorme da lasciare persino gli addetti ai lavori senza parole: un ammasso compatto di oli, rifiuti e sostanze solide dal peso di 100 tonnellate, lungo quanto un palazzo di dieci piani messo in orizzontale. Non è un caso isolato: il fenomeno dei fatberg, veri e propri “eco-mostri” delle fogne, sta diventando sempre più comune, tanto da trasformarsi in un problema ambientale e infrastrutturale che costa milioni alle aziende idriche.

La scoperta nel quartiere di Whitechapel, nel cuore di Tower Hamlets, ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema spesso ignorato: ciò che buttiamo nel lavandino o nel WC non “scompare”, ma può aggregarsi fino a formare blocchi compatti come cemento. E quando la massa raggiunge le dimensioni di un autobus — o peggio, come nel caso del fatberg londinese del 2017, lungo oltre 250 metri — l’emergenza non è solo tecnica, ma anche economica e ambientale.

Cos’è un fatberg, l’eco mostro che vive nelle fogne

Il termine fatberg nasce come gioco di parole tra fat (grasso) e iceberg, e descrive perfettamente la natura di questi mostri urbani: grandi blocchi solidi composti da grassi, oli da cucina, lubrificanti, prodotti cosmetici, salviette umidificate e qualunque rifiuto non biodegradabile finisca negli scarichi. Queste sostanze, una volta gettate nel lavandino o nel WC, si aggregano in grumi appiccicosi che, con le basse temperature tipiche dei mesi invernali, si solidificano rapidamente fino a creare strutture dure come il cemento. È proprio per questo che la maggior parte dei fatberg più imponenti viene rilevata tra dicembre e gennaio, periodo in cui tra freddo e abbuffate di pranzi festivi finiscono nelle fogne quantità impressionanti di grassi animali, sughi, creme e oli da cucina.

Il fatberg da 100 tonnellate scoperto a Whitechapel non è un caso isolato: Thames Water, l’azienda che gestisce il sistema idrico londinese, ha raccontato che ogni anno oltre 20.000 intasamenti sono causati proprio da grassi e oli, responsabili del 28% di tutte le ostruzioni. Le conseguenze? Danni al sistema di drenaggio, rischio di allagamenti con liquami in case e giardini, inquinamento dei corsi d’acqua e costi astronomici per gli interventi di rimozione, che solo nell’ultimo bimestre sono costati 2,1 milioni di sterline. Un problema che interessa anche l’Italia, seppur in forma meno grave grazie alle temperature mediamente più alte, che rendono più difficile la solidificazione massiva dei grassi.

Come evitare di contribuire nella creazione di un fatberg

La buona notizia è che evitare la formazione dei fatberg è tutt’altro che complicato: basta cambiare poche abitudini quotidiane. Il primo passo è non versare mai oli, grassi, liquidi avariati o sughi nel lavandino. Anche se sembrano liquidi innocui, una volta raffreddati si solidificano e diventano la base perfetta su cui si attaccano altri rifiuti. Megliosmaltire l’olio e i liquidi oleosi in una bottiglia e portarli alle isole ecologiche. Allo stesso modo, è fondamentale raschiare i piatti prima di lavarli, eliminando i residui nel bidone dell’umido. Anche piccole quantità di cibo, se accumulate, possono contribuire al blocco delle tubature.

Un’altra regola aurea: mai gettare nel WC ciò che non è carta igienica. Salviette umidificate, assorbenti, cotton fioc, pannolini e fazzoletti sono tra i principali responsabili dell’accrescimento dei fatberg, perché non si degradano e rimangono compatti per mesi. Nelle attività commerciali e nei ristoranti è consigliata l’installazione di trappole per grasso, dispositivi che intercettano gli oli prima che raggiungano le fogne. L’unica vera prevenzione è la consapevolezza: educare familiari, colleghi e clienti a smaltire correttamente i rifiuti può evitare ostruzioni, allagamenti e ingenti danni ambientali.