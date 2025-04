Federica Nargi è una delle veline di Striscia la Notizia più note e apprezzate. Bellissima e solare, ha conquistato il pubblico anche con la sua simpatia e genuinità. Modella e showgirl, ha preso parte a diversi reality e programmi Tv anche se, dopo la nascita delle figlie, la sua priorità è stata fare la mamma.

Gli esordi di Federica Nargi a “Striscia la Notizia”

Federica Nargi è nata a Roma il 5 febbraio 1990. Nel 2007 si è classificata undicesima a Miss Italia dopo aver vinto la fascia di Miss Roma e il titolo nazionale Miss Cotonella.

Nell’estate 2008 la modella ha partecipato al programma Veline nella categoria more e, nella finale, è stata scelta in coppia con la bionda Costanza Caracciolo per gli stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia del palinsesto autunnale.

Dal settembre 2008 al giugno 2012, Federica è stata velina per ben quattro edizioni consecutive. Con Costanza ha presentato anche lo show comico Le nuove mostre nelle edizioni 2010-2011 e 2011-2012, andato in onda su La5 e ideato da Antonio Ricci.

Sempre nel periodo degli stacchetti col Gabibbo, la showgirl ha debuttato al cinema nel film Capitan Basilico di Massimo Morini, uscito nell’estate 2011.

La carriera dopo il periodo da velina

Terminata l’avventura con Striscia la Notizia, Federica Nargi ha partecipato nel 2012 alla prima edizione del reality Pechino Express, formando la coppia de Le Veline con l’amica e collega Costanza Caracciolo.

Sempre con l’altra ex velina, è stata una delle concorrenti del talent culinario Cuochi e fiamme Celebrities e ha partecipato al game show Red or Black? Tutto o niente.

Nel 2013 è stata testimonial, con Costanza Caracciolo e Francesca Fioretti, per una linea di borse della casa di moda Yamamay, poi è passata a Golden Point per le campagne pubblicitarie della stagione estiva 2013.

Sempre in questi anni ha presentato Colorado… a rotazione! Con Paolo Ruffini e Fiammetta Cicogna, in seguito con l’attore e regista toscano ha condottob anche Colorado nel 2017.

Nel 2013 Federica ha anche debuttato a teatro nello spettacolo Lui e lei – Istruzioni per la coppia, diretto da Federico Moccia e accanto a Roberta Giarrusso e Gabriele Cirilli.

Nella primavera 2014 è stata una delle concorrenti della prima edizione del talent show di Rai 1 Si può fare!, l’anno successivo è stata protagonista del videoclip di J-Ax Il bello d’esser brutti e ha preso parte a Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus.

Con Adua Del Vesco e Claudia Cardinale, Federica ha recitato anche nella fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Ai lavori in Tv, la modella ha sempre affiancato l’attività di testimonial per marchi della moda. Tra le ultime partecipazioni dell’ex velina ci sono la trasmissione Tale e quale show nel 2021 e la co-conduzione di GialappaShow nel 2023. Nella diciannovesima edizione di Ballando con le stelle, nel 2024, Federica è stata concorrente ballando con Luca Favilla è ottenendo un ottimo terzo posto.

Vita privata e amori di Federica Nargi

Bellissima e ammirata, in realtà la vita sentimentale di Federica Nargi vede la presenza da anni di un solo uomo: Alessandro Matri.

L’ex velina si è fidanzata con l’ex calciatore nel marzo 2009 e la coppia ha avuto due figlie: Sofia, nata nel 2016 e Beatrice nel 2019.

A Verissimo Federica ha confessato al pubblico di aver cambiato del tutto le sue priorità da quando è diventata madre: “Tutto ruota attorno alle mie bambine”.

La showgirl ha poi raccontato di non rinnegare più le sue origini spiegando di venire “da un quartiere molto difficile di Roma, Tor Bella Monaca, del quale si parla sempre e solo per i fatti di cronaca nera. Col tempo ho imparato a essere me stessa, a non vergognarmi delle mie radici”.

La modella ha sottolineato come in quartieri come quello in cui è cresciuta ci siano “tanti lavoratori che si fanno in quattro per mandare avanti la famiglia, tanti giovani ragazzi che hanno dei sogni da realizzare” come ce ne sono da qualsiasi parte ma che “purtroppo in queste zone mancano gli spazi che possano valorizzare e stimolare i ragazzi”.

Federica è l’esempio che con la determinazione si possono raggiungere tutti gli obiettivi: “Non c’entra da dove arrivi, se hai un obiettivo e un sogno lo puoi raggiungere. Nessuno ti regala niente, e a me nessuno ha regalato niente. Se sono arrivata fin qui è perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto con grande passione e determinazione”.