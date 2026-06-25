Dopo oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è pronta a lasciare lo storico programma di Rai 3. La decisione apre uno scenario destinato a far discutere il mondo della televisione e i tanti telespettatori che negli anni hanno identificato il volto della giornalista con quello della trasmissione dedicata alle persone scomparse e ai principali casi di cronaca in Italia.

La giornalista e presentatrice ha comunicato ai vertici del servizio pubblico la propria intenzione di concludere l’esperienza alla conduzione del programma. Una decisione che, confermata da un comunicato stampa ufficiale, segnerebbe la fine di una delle collaborazioni più longeve e riconoscibili della Rai. Un capitolo che in molti affezionati della trasmissione rimpiangeranno.

Federica Sciarelli, volto di Chi l’ha visto? da 22 anni

Federica Sciarelli è alla guida di Chi l’ha visto? dal 2004 e nel corso degli anni è diventata il simbolo stesso del programma. Sotto la sua conduzione ha consolidato il proprio ruolo nel panorama televisivo italiano, seguendo alcuni dei casi più discussi della cronaca nazionale e mantenendo un forte legame con il pubblico. La capacità di affrontare temi delicati con rigore giornalistico e sensibilità umana ha contribuito a rendere Sciarelli una delle figure più apprezzate del servizio pubblico. Si tratta di un punto di forza che è difficile da replicare con la stessa intensità e professionalità. Il paragone sarà inevitabile.

L’addio arriva in una fase importante e delicata per la Rai, impegnata nella definizione dei prossimi palinsesti e delle strategie editoriali per le reti generaliste. Per questo motivo la questione non riguarda soltanto il futuro professionale della conduttrice, ma anche quello di un programma che rappresenta da decenni uno dei marchi più solidi dell’offerta informativa di Rai 3.

Francesca Fagnani, erede naturale?

L’azienda starebbe già valutando possibili soluzioni per garantire continuità alla trasmissione. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe quello di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice che negli ultimi anni, soprattutto alla conduzione di Belve, ha ottenuto importanti risultati di pubblico e critica. Il suo profilo sarebbe considerato compatibile con il taglio giornalistico del programma, anche se al momento non risulterebbe alcuna decisione definitiva.

Fra gli altri conduttori papabili ci sarebbero anche Eleonora Daniele e Massimo Giletti, ma si parla pure di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, già nell’organico di Chi l’ha visto? come inviate. La ricerca di un eventuale successore si presenta particolarmente complessa. Si tratta, infatti, di uno di quei programmi in cui il rapporto tra format e conduttore si è rafforzato nel tempo fino a diventare quasi inscindibile. Per oltre vent’anni Federica Sciarelli ha rappresentato il punto di riferimento della trasmissione, contribuendo a costruirne autorevolezza e credibilità negli anni.

Si chiude una stagione televisiva iniziata nel 2004 e destinata a lasciare un segno profondo nella storia recente del servizio pubblico e nell’immaginario collettivo dei telespettatori italiani. Per la Rai, adesso, si apre una sfida delicata. Si trova costretta a raccogliere l’eredità di una delle sue conduttrici più riconoscibili senza disperdere il patrimonio di fiducia costruito negli anni da uno dei programmi più seguiti e longevi della televisione italiana.