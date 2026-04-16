I buoni fruttiferi sono un ottimo strumento d’investimento dei propri risparmi senza correre troppi rischi a causa della fluttuazione dei mercati. Bisogna però stare attenti alle regole di riscossione, altrimenti si può arrivare a perdere tutto. È quanto è accaduto a una risparmiatrice di Ferrara che, a causa di una distrazione, ha mandato in fumo il suo piccolo tesoretto.

L’amara scoperta sui buoni fruttiferi

Nel 2023 una donna di Ferrara è andata in un ufficio postale per incassare i suoi buoni da 50mila euro più gli interessi ventennali.

Qui ha però scoperto che era passato troppo tempo per riscuoterli e ormai erano scaduti. La signora, nel 2001, aveva acquistato cinque buoni fruttiferi postali per un valore di 50mila euro, a un tasso del 35%.

La risparmiatrice era convinta si trattasse di buoni ventennali, con scadenza nel 2021. Per incassare il suo tesoretto, ci sono dieci anni dalla data di scadenza, perciò nel 2023 aveva deciso di riscuotere i soldi, certa di essere ancora in tempo.

L’impiegato postale si è invece rifiutato di saldare i buoni postali spiegando alla donna che erano scaduti da diversi anni. La signora ha quindi deciso di fare causa alle Poste Italiane, ma il tribunale ha dato ragione all’istituto.

La sentenza del Tribunale sui buoni fruttiferi

Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Ferrara ha pubblicato la sentenza che ha rigettato il ricorso della donna.

I buoni fruttiferi al centro della querelle avevano in realtà sei anni di scadenza e sarebbero dovuti essere incassati entro il 2017.

Nella sentenza si legge: “Il buono serie AA1 è stato istituito con decreto ministeriale del 19.12.2000, emessi dal 28.12.2000 al 13.4.2001, per i quali era riconosciuto alla scadenza dei sei anni un rendimento pari al 35% del capitale sottoscritto ed era liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del sesto anno come riportato nel relativo foglio informativo, pro tempore vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio postale”.

Il Tribunale ha rilevato che “il termine di prescrizione è pertanto spirato il 3 marzo 2017” per questo motivo “deve essere pertanto respinta la richiesta di rimborso del buono postale fruttifero”.

La signora ha sostenuto però che non le fosse stato consegnato il foglio informativo con le informazioni necessarie sulla riscossione. Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione, la quale ritiene che la mancata consegna del foglio informativo “potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso, ma non impossibile; il creditore ben avrebbe potuto semplicemente consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione”.

Alla risparmiatrice ora non resta che provare a fare ricorso in Appello.