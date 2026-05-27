La rivoluzione elettrica del Cavallino è ufficialmente iniziata, ma il debutto della nuova Ferrari Luce sta già facendo discutere. La prima vettura completamente elettrica della storia di Maranello è stata presentata il 25 maggio 2026 e, nel giro di poche ore, ha acceso un dibattito che coinvolge appassionati, analisti finanziari e persino ex dirigenti storici del marchio. Al centro delle polemiche ci sono soprattutto le parole durissime di Luca Cordero di Montezemolo, che ha criticato apertamente il progetto.

L’ex presidente della Ferrari, alla guida dell’azienda dal 1991 al 2014, non ha nascosto il proprio disappunto durante un intervento a margine dell’assemblea di Confindustria. “Si rischia la distruzione di un mito”, ha dichiarato, aggiungendo una frase destinata a far rumore: “Spero che si tolga il Cavallino almeno da quella macchina”. Un giudizio netto, che riflette la preoccupazione di una parte del mondo Ferrari di fronte alla svolta elettrica del marchio.

Pro e contro della Ferrari Luce

La Ferrari Luce rappresenta un cambio radicale rispetto alla tradizione di Maranello. Non si tratta soltanto dell’assenza del motore termico, da sempre simbolo identitario della casa italiana, ma anche di un’impostazione stilistica e concettuale completamente nuova. La vettura è una granturismo a quattro porte e cinque posti, con un design molto più vicino a una berlina di lusso futuristica che alle classiche supercar Ferrari. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con LoveFrom, lo studio dell’ex designer Apple Jony Ive, scelta che ha ulteriormente accentuato il taglio tecnologico e minimalista della vettura.

Dal punto di vista tecnico, però, la Luce mostra numeri impressionanti. Ferrari parla di oltre 1.050 cavalli, quattro motori elettrici indipendenti, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e autonomia superiore ai 530 chilometri. La vettura introduce inoltre circa 60 brevetti e un nuovo sistema software che integra dinamica di guida, recupero energetico e gestione della potenza attraverso un doppio “manettino” sul volante.

Perché l’associazione Ferrari-elettrica fa discutere

Nonostante le prestazioni, il mercato ha reagito con freddezza. Nel giorno successivo alla presentazione, il titolo Ferrari ha perso oltre l’8% alla Borsa di Milano. Secondo diversi analisti, gli investitori temono che il nuovo modello possa allontanare una parte della clientela storica senza riuscire davvero a conquistare il pubblico delle elettriche premium. Anche il prezzo, fissato a circa 550mila euro, è stato considerato uno degli elementi più controversi.

Le reazioni negative si sono rapidamente diffuse anche sui social e nei forum dedicati ai motori. Su Reddit, molti utenti hanno definito la Luce “troppo distante” dall’identità Ferrari, criticando soprattutto il design e il tentativo di simulare artificialmente il rombo del motore attraverso un sistema audio dedicato.

Le dichiarazioni di Ferrari: difesa a spada tratta

Ferrari, tuttavia, difende con convinzione il progetto. L’amministratore delegato, Benedetto Vigna, e il presidente, John Elkann, hanno presentato la vettura come l’inizio di una nuova era, capace di mantenere intatti i valori del marchio pur entrando nel futuro della mobilità. Non a caso, la Luce è stata mostrata sia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che a Papa Leone XIV, in un’operazione altamente simbolica che ha voluto sottolineare il peso storico del lancio.

Il vero banco di prova arriverà ora dal mercato. Il Cavallino scommette su una nuova generazione di clienti, più giovane, internazionale e sensibile all’innovazione tecnologica. Resta però una domanda aperta: una Ferrari senza motore termico può davvero continuare a essere percepita come una Ferrari?