Festa grande allo zoo di Chester, in Gran Bretagna, dove è nato un rarissimo cucciolo di rinoceronte indiano a un corno.

La gravidanza della mamma Asha è durata 15 mesi; purtroppo il cucciolo è nato dopo la morte del padre Beni.

La nascita di un rinoceronte banco in cattività è un avvenimento particolarmente importante per le prospettive di conservazione della specie, considerando che sono rimasti solo 4.000 rinoceronti indiani in libertà in India e Nepal, dove sono stati portati verso all’estinzione dalla perdita dell’habitat e dalla caccia.

Nel frattempo, il piccolo rinoceronte ha conquistato sia gli addetti dello zoo che il pubblico, anche quello di internet, che ha potuto ammirare il neonato decretandone la fama sui social.

Video tratto da: IPA / KameraOne