Festeggia con un fumogeno in bocca: tragedia sfiorata al matrimonio

Tragedia sfiorata ad un matrimonio: un invitato ha visto bene di festeggiare ballando con un fumogeno ‘da stadio’ acceso in bocca. All’improvviso il fumogeno pressurizzato è esploso, producendo un lampo accecante che ha illuminato la sala e un boato che fatto fuggire gli invitati.

Il ragazzo è stato immediatamente portato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato e curato solo ustioni superficiali di primo grado al volto. Dopo alcune ore di osservazione, i dottori hanno confermato che il ragazzo non aveva riportato danni ai tessuti profondi né gravi intossicazioni da fumo ed è stato dimesso la sera stessa.

Video tratto da: IPA / KameraOne