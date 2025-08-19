Fiamme in stanza hotel a Mestre, oltre 400 clienti evacuati

Un incendio sviluppatosi in una delle camere ha reso necessaria l’evacuazione di 434 clienti di un hotel a Mestre (Venezia), da parte dei vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano della struttura, che si trova nelle vicinanze di una delle uscite della Tangenziale, in via Ceccherini. Dei 434 ospiti, 160 sono minorenni. Le operazioni di evacuazione si sono concluse dopo che il personale ha verificato l’effettiva presenza di tutti gli alloggiati.

Il rogo ha interessato una sola stanza, le fiamme sono state circoscritte e poste sotto controllo ma il fumo ha invaso gran parte dell’edificio, rendendo necessario il suo svuotamento.

Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco di Mestre e i volontari di Mirano, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario del Suem 118, che stanno accertando le cause del rogo