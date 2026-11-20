Stanco, signor Presidente? Sta facendo il giro del mondo il video di Donald Trump che sembra appisolarsi durante il discorso del suo collega cinese Xi Jinping al vertice APEC.

Saranno stati gli impegni, il jet-lag o (forse) la non particolare brillantezza dei temi trattati, sta di fatto che il presidente degli Stati Uniti pare essersi addormentato per qualche istante proprio mentre parlava uno dei protagonisti principale del meeting tra i leader di 21 economie mondiali riunitisi a Shenzhen, in Cina

Dalle immagini non è chiarissimo ‘quanto’ si sia appisolato Trump ma di sicuro, eufemisticamente parlando, ha mostrato meno interesse e vivacità dei sui colleghi. E il web, come sempre, non perdona (e se la ride).

Video tratto da: IPA / KameraOne