VIDEO
Cerca video
VIRALI 26 MAGGIO 2026

Figuraccia per la Miss: il tonfo sul palco diventa virale

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Brutta avventura per una Miss durante un concorso internazionale, caduta al momento dell’annuncio della classifica finale. L’incidente è avvenuto durante la finale di Miss Eco International 2026 ad Alessandria, nel nord dell’Egitto.,

La reginetta di bellezza brasiliana Joana Camargo era appena stata annunciata al quinto posto quando si è girata per attraversare il palco: sorridente, in un abito bluscintillante, Joana si stava avvicinando al presentatore tra gli applausi dl pubbico quando è inciampata proprio con un tacco delle sue scarpe sul suo vestito, perdendo l’equilibrio e cadendo pesantemente a terra.

Immediatamente soccorsa da due concorrenti, Joana s’è rialzata e ha continuato a partecipare alla cerimonia, per poi festeggiare il suo piazzamento tra le prime 5 sui social media.

L’undicesima edizione di Miss Eco International ha visto la partecipazione di circa 40 concorrenti e si è concentrata sulla sostenibilità e sulla consapevolezza ambientale: a trionfare è stata la messicana Palmira Ruiz. Rimasta fortunatamente in piedi.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Figuraccia per la Miss: il tonfo sul palco diventa virale
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi