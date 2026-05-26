Brutta avventura per una Miss durante un concorso internazionale, caduta al momento dell’annuncio della classifica finale. L’incidente è avvenuto durante la finale di Miss Eco International 2026 ad Alessandria, nel nord dell’Egitto.,

La reginetta di bellezza brasiliana Joana Camargo era appena stata annunciata al quinto posto quando si è girata per attraversare il palco: sorridente, in un abito bluscintillante, Joana si stava avvicinando al presentatore tra gli applausi dl pubbico quando è inciampata proprio con un tacco delle sue scarpe sul suo vestito, perdendo l’equilibrio e cadendo pesantemente a terra.

Immediatamente soccorsa da due concorrenti, Joana s’è rialzata e ha continuato a partecipare alla cerimonia, per poi festeggiare il suo piazzamento tra le prime 5 sui social media.

L’undicesima edizione di Miss Eco International ha visto la partecipazione di circa 40 concorrenti e si è concentrata sulla sostenibilità e sulla consapevolezza ambientale: a trionfare è stata la messicana Palmira Ruiz. Rimasta fortunatamente in piedi.

Video tratto da: IPA / KameraOne