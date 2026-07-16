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VIRALI 16 LUGLIO 2026

Finale dei Mondiali di calcio a rischio rinvio? Cosa sta succedendo

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Una densa coltre di fumo sta oscurando il cielo sopra New York, proveniente dai gravi incendi che stanno devastando l’Ontario, in Canada, e che si sta spostando verso gli Stati Uniti. Al momento le autorità cittadine hanno sconsigliato attività fisiche intense all’aperto a causa della scarsa qualità dell’aria.

L’avvertimento arriva pochi giorni prima della finale dei Mondiali di calcio, programmata per domenica nello stadio di East Rutherford, nel vicino New Jersey. Intanto una festa per i tifosi organizzata dalla FIFA e gli eventi per la visione pubblica della partita sono stati cancellati a Toronto.

I meteorologi prevedono che le condizioni potrebbero perdurare almeno per un paio di giorni e così sulla finale dei Mondiali aleggia, è il caso di dire, una (al momento remota) possibilità di un rinvio qualora fumo e aria scarsamente respirabile rendessero difficoltoso per i giocatori scendere in campo e disputare un match già previsto per un orario ‘caldo’ le 15 locali, le 21 in Italia.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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