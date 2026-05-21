Nel corso della storia, l’umanità ha sempre cercato di prevedere la fine del mondo. Dalle antiche profezie religiose fino alle moderne teorie scientifiche, il tema continua a esercitare un fascino profondo sull’opinione pubblica. Negli ultimi giorni è tornato virale uno studio del 1960 firmato dal fisico austriaco Heinz von Foerster, rilanciato da numerosi siti e social network, secondo il quale il 13 novembre 2026 potrebbe coincidere simbolicamente con l’Apocalisse.

A differenza di altre ipotesi che circolano da anni. Questa teoria non prevede niente di eclatante e disastroso, quantomeno nel’immediato. Non ci si aspetta un’esplosione improvvisa del pianeta, bensì il collasso della civiltà causato dalla crescita incontrollata della popolazione e dall’esaurimento delle risorse disponibili.

Cosa dice lo studio del 1960 sulla fine del mondo

Lo studio originale sulla fine del mondo fu pubblicato sulla rivista scientifica Science e analizzava il rapporto tra incremento demografico e capacità della Terra di sostenere l’umanità. Von Foerster elaborò un modello matematico secondo cui la popolazione mondiale sarebbe cresciuta in modo esponenziale fino a raggiungere un punto critico definito “Doomsday”, cioè il giorno del collasso. La data indicata era appunto il 13 novembre 2026. Tuttavia, molti esperti hanno chiarito che quella previsione non va interpretata in senso letterale. Lo stesso studio aveva soprattutto valore teorico e serviva a mettere in guardia sui rischi legati a uno sviluppo senza controllo.

In effetti, negli anni successivi il tasso di crescita demografica globale ha iniziato lentamente a rallentare grazie a diversi fattori: urbanizzazione, aumento dell’istruzione, accesso alla contraccezione e cambiamenti economici. Questo ha reso meno realistico uno scenario di collasso immediato. Eppure il dibattito rimane attuale, soprattutto perché il mondo continua a confrontarsi con problemi concreti come il cambiamento climatico, le guerre, le crisi energetiche e la scarsità di risorse naturali.

Perché l’Apocalisse sarebbe vicina

Non è un caso che negli ultimi anni sia tornato al centro dell’attenzione anche il cosiddetto Orologio dell’Apocalisse, il simbolico indicatore creato dal Bulletin of the Atomic Scientists nel 1947. Nel 2026 le lancette sono state portate a 85 secondi dalla mezzanotte, il livello più vicino alla catastrofe mai registrato. Gli scienziati che curano il progetto sottolineano come i principali pericoli siano oggi rappresentati dalle tensioni nucleari, dall’emergenza climatica, dai rischi biologici e dalle tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale.

Il successo mediatico di queste teorie dimostra quanto il tema della fine del mondo continui a colpire l’immaginario collettivo. Sui social network, infatti, ogni previsione apocalittica tende rapidamente a diventare virale, alimentando paure ma anche ironia e curiosità. Molte volte si tratta di interpretazioni distorte o semplificate di studi scientifici complessi, utilizzate più per creare clamore che per informare realmente.

La scienza, però, non parla di una data precisa per la fine del pianeta. Gli studiosi preferiscono concentrarsi sui rischi concreti e sulle possibili soluzioni. Il messaggio più importante che emerge da queste analisi è che il futuro dell’umanità dipenderà soprattutto dalle scelte collettive dei prossimi anni. Sostenibilità ambientale, cooperazione internazionale e uso responsabile della tecnologia saranno fattori decisivi per evitare crisi globali irreversibili.

Più che una profezia, quindi, il 13 novembre 2026 rappresenta oggi un monito simbolico. Non l’annuncio certo della fine del mondo, ma il promemoria che il progresso umano non può prescindere dall’equilibrio tra crescita, risorse e responsabilità globale.