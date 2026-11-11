Venerdì 13 novembre 2026 sarà davvero il giorno della fine del mondo? A distanza di pochi giorni dalla data indicata da una previsione scientifica pubblicata oltre sessant’anni fa, la domanda è tornata a circolare sul web, alimentando curiosità e interpretazioni apocalittiche. Tutto nasce da uno studio apparso nel 1960 sulla prestigiosa rivista Science, firmato dal fisico Heinz von Foerster insieme ai ricercatori Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot. Attraverso un modello matematico basato sull’andamento della popolazione mondiale nei secoli precedenti, gli studiosi avevano individuato nel novembre 2026 il momento in cui l’umanità avrebbe raggiunto un punto di crescita teoricamente infinito. Una prospettiva decisamente inquietante, tanto da essere interpretata come una previsione sulla fine della civiltà umana. In realtà, però, non si trattava di una profezia né dell’annuncio di una catastrofe imminente. Il lavoro voleva soprattutto richiamare l’attenzione sui possibili effetti di una crescita demografica incontrollata. A rendere nuovamente attuale la vicenda è proprio l’avvicinarsi della data indicata nel titolo originale della ricerca, ma i cambiamenti avvenuti nel corso dei decenni dimostrano perché quei calcoli non possano essere considerati una previsione attendibile del futuro.

Apocalisse il 13 novembre 2026: cosa diceva davvero lo studio del 1960

La ricerca che ha dato origine alla cosiddetta previsione dell’Apocalisse fu pubblicata il 4 novembre 1960 su Science con un titolo molto particolare: Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Gli autori erano Heinz von Foerster, professore dell’Università dell’Illinois, e i suoi collaboratori Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot. Il loro obiettivo era analizzare la crescita della popolazione umana e capire fino a che punto il fenomeno potesse proseguire senza incontrare limiti. Per farlo, avevano raccolto 24 stime demografiche relative a circa duemila anni di storia, arrivando fino al 1958. I dati mostravano un’accelerazione progressiva della crescita, suggerendo che il numero degli abitanti della Terra aumentasse a un ritmo sempre più elevato.

Da queste osservazioni nacque un modello matematico basato su una crescita iperbolica, secondo il quale l’aumento della popolazione non sarebbe stato soltanto costante, ma avrebbe accelerato progressivamente. Proiettando questa tendenza nel futuro, i ricercatori individuarono un punto teorico nel quale la popolazione avrebbe raggiunto un valore infinito. La data indicata era il 13 novembre 2026, anche se il modello prevedeva un margine di incertezza di circa cinque anni. Il giorno scelto aveva inoltre un significato personale per von Foerster: coincideva infatti con il suo compleanno. Gli studiosi non stavano quindi annunciando un evento soprannaturale o una distruzione improvvisa del pianeta, ma utilizzavano un risultato matematico volutamente provocatorio per mettere in evidenza i possibili rischi della sovrappopolazione. La loro preoccupazione era che un’espansione demografica senza controllo potesse generare condizioni di sovraffollamento estremo, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza della specie umana.

Fine del mondo venerdì 13 novembre 2026: perché i calcoli erano sbagliati

Il problema principale dello studio non era necessariamente la formula matematica utilizzata, ma l’ipotesi che le tendenze demografiche osservate fino al 1960 sarebbero proseguite senza cambiamenti anche nei decenni successivi. Una previsione di questo tipo non poteva infatti tenere conto delle profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali che avrebbero modificato il comportamento delle popolazioni. A partire dagli anni Sessanta, il tasso di crescita demografica mondiale è progressivamente rallentato, mentre in numerosi Paesi industrializzati si è assistito a una significativa diminuzione delle nascite.

L’urbanizzazione, l’aumento dell’istruzione, la maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, la diffusione della contraccezione e il cambiamento delle abitudini familiari hanno contribuito a ridurre il numero medio di figli per donna. Di conseguenza, la crescita della popolazione non ha seguito la curva iperbolica immaginata dai ricercatori. Secondo le stime attuali, gli abitanti della Terra sono circa 8,3 miliardi, un numero certamente elevato, ma molto lontano dai valori teorici previsti dall’equazione originale.

Le proiezioni delle Nazioni Unite indicano inoltre che la popolazione mondiale potrebbe raggiungere un massimo di circa 10,3 miliardi intorno alla metà degli anni Ottanta di questo secolo, per poi iniziare gradualmente a diminuire. La previsione del 1960 si è quindi rivelata inadeguata perché non aveva considerato la possibilità che i comportamenti demografici potessero cambiare radicalmente. Anche per questo motivo, il 13 novembre 2026 non rappresenta una data di pericolo per l’umanità. La vicenda dimostra piuttosto quanto sia rischioso trasformare una proiezione matematica basata su dati storici in una certezza sul futuro.

Lo studio di von Foerster conserva comunque un valore importante: aveva portato all’attenzione della comunità scientifica un problema reale, quello del rapporto tra crescita demografica, risorse disponibili e sostenibilità. Oggi, tuttavia, le preoccupazioni degli esperti si sono in parte spostate verso fenomeni opposti, come l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite. La presunta Apocalisse di venerdì 13 rimane dunque soprattutto un esempio di come una ricerca scientifica possa essere interpretata fuori dal proprio contesto e trasformata, nel tempo, in una previsione catastrofica.