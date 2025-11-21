Finisce nel canale con l'auto: salvato da due passanti

Un imprenditore padovano, Giuseppe Salvalajo, è stato salvato dalle acque del canale Battaglia da due uomini che si sono tuffati nell’acqua e sono riusciti a salvare la vita all’uomo intrappolato dentro la macchina.

L’anziano impresario, fondatore dell’omonima azienda che opera nel settore dei recuperi architettonici di pregio, era finito nel fiume con la propria auto, era appena uscito di casa. Per cause da chiarire ha perso il controllo della sua Toyota Yaris ed era rimasto sotto choc all’interno dell’abitacolo dell’auto che si stava inabissando velocemente, trasportata dalla corrente nel tratto del canale che congiunge Padova a Battaglia Terme.

Le condizioni dell’anziano, spavento a parte, sono tutto sommato buone. “Mi sono buttato subito in acqua e in un attimo con l’aiuto di un altro passante siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe, che conosco da tempo”, ha spiegato spiega Elton Zefi.

Immagini di Gottardo