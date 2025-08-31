All’interno della schiuma che incorona un boccale di birra c’è molta più fisica di quanto immaginiamo. La sua persistenza, considerata da birrai e appassionati un indicatore di qualità, dipende da un equilibrio delicato tra bolle, liquidi e proteine. Un nuovo studio internazionale guidato dal Politecnico federale di Zurigo e pubblicato su Physics of Fluids ha analizzato da vicino il comportamento delle bolle e dei sottilissimi strati di liquido che le separano. I risultati mostrano che i meccanismi che stabilizzano la schiuma cambiano in base al tipo di birra.

Viscosità o flussi Marangoni? Due strade per la stabilità della schiuma

Gli scienziati hanno scoperto che non esiste un unico segreto per una schiuma perfetta: dipende tutto dalla birra.

, la pellicola liquida che avvolge le bolle si comporta come una rete viscosa: le si accumulano, creando uno strato elastico che rallenta la fuoriuscita del liquido e mantiene la schiuma più a lungo. Nelle birre belghe a tripla fermentazione, invece, questo strato è molto più sottile e “mobile”. Qui entra in gioco l’effetto Marangoni: differenze di tensione sulla superficie creano microflussi interni che ricircolano il liquido e rafforzano le bolle dall’interno, rendendo la schiuma sorprendentemente più resistente.

Il ruolo delle proteine

Non tutte le birre reagiscono allo stesso modo, e la differenza sta soprattutto nelle proteine presenti:

(lipid transfer protein 1) è decisiva nelle : con le fermentazioni ripetute, si “trasforma” e agisce come un tensioattivo naturale, aiutando a mantenere le bolle stabili La Serpin Z4, invece, è più importante nelle lager: contribuisce a creare un sottile strato elastico intorno alle bolle, rinforzando la schiuma anche senza l’aiuto dei flussi Marangoni.

La combinazione di questi elementi spiega perché una tripel ben fermentata può mantenere la schiuma più a lungo rispetto a una lager, pur avendo una pellicola superficiale meno viscosa.

Il ruolo dell’alcol

Un’altra scoperta interessante riguarda l’etanolo. L’alcol tende, in teoria, a rendere la schiuma più fragile perché riduce la tensione che mantiene compatte le bolle. Ma nelle birre tripel questo effetto viene compensato dai microflussi Marangoni, che stabilizzano il sistema e regalano una schiuma duratura nonostante il grado alcolico più alto. Tradotto: una birra più forte non significa automaticamente meno schiuma. Ciò che conta è il meccanismo fisico predominante che governa la superficie delle bolle.

Consigli pratici per birrai e appassionati

Lo studio suggerisce alcune linee guida utili sia per chi produce birra sia per chi vuole servirla al meglio e gustarla con la giusta quantità di schiuma:

Concentrarsi su un solo meccanismo alla volta: troppi additivi rischiano di destabilizzare la schiuma.

alla volta: troppi additivi rischiano di destabilizzare la schiuma. Per le lager : rafforzare la “rete proteica” che sostiene le bolle, modulando la concentrazione delle proteine o usando additivi mirati.

: rafforzare la “rete proteica” che sostiene le bolle, modulando la concentrazione delle proteine o usando additivi mirati. Per le birre multifermentazione : curare i processi di fermentazione per potenziare il ruolo della LTP1.

: curare i processi di fermentazione per potenziare il ruolo della LTP1. Attenzione al bicchiere : residui oleosi o di detersivo sono nemici giurati della schiuma, soprattutto nelle lager.

: residui oleosi o di detersivo sono nemici giurati della schiuma, soprattutto nelle lager. Come versare: inclinazione e velocità della spillatura influenzano la dimensione delle bolle e la tenuta della schiuma.

