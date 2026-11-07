Nuotare in mare aperto può riservare incontri decisamente inaspettati, soprattutto quando nelle vicinanze compaiono gli abitanti del mondo marino. È quanto accaduto a un uomo nelle acque della Cina, protagonista di un episodio che ha per protagonista una foca maculata dal carattere particolarmente vivace. Quello che inizialmente sembra un semplice incontro tra un nuotatore e un animale selvatico si trasforma presto in una situazione decisamente fuori dall’ordinario, immortalata in un video condiviso sui social.

La foca dispettosa, cavalca il nuotatore nelle acque del Liaoning

La vicenda si è verificata il 7 settembre 2026 nel Liaoning, in Cina. A raccontarla è un filmato pubblicato dall’utente @Jiǔhuángchǎodàn, nel quale si vede una foca maculata, chiamata dai locali Nana, avvicinarsi a un uomo impegnato a nuotare in mare aperto. L’animale non sembra avere alcuna intenzione di ignorare il nuovo incontro e comincia a seguirlo mentre attraversa l’acqua.

Dopo aver nuotato per un tratto al suo fianco, però, la foca decide di cambiare strategia. Con una mossa piuttosto sorprendente, si arrampica sulla schiena dell’uomo e si sistema lì, come se avesse trovato un insolito mezzo di trasporto. Il nuotatore, anziché interrompere il proprio percorso, continua ad avanzare permettendo alla sua piccola passeggera di rimanere a bordo.

Secondo quanto riferito dall’autore della registrazione, la foca sarebbe già conosciuta per il suo temperamento giocherellone e per alcune marachelle. Un carattere che sembra emergere chiaramente anche in questa occasione. Il video mostra infatti un comportamento che ha reso l’incontro particolarmente memorabile soparattutto per il nuotatore.