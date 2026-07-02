Follia in metropolitana: da una banchina all'altra con la BMX volando sopra i binari

Pericolosa ‘bravata’ compiuta da un ciclista a bordo di una BMX, che ha deciso di ‘mettersi in mostra’ saltando con la sua bici da un lato all’altro della banchina di una metropolitana, superando in volo i binari.
Il video, ottenuto dal Ministero degli Interni russo a Mosca, mostra il ciclista che prende velocità prima di lanciarsi con la sua bicicletta attraverso i binari tra due banchine della stazione Partizanskaya, sulla linea Arbatsko-Pokrovskaya.
Grazie al filmato, gli agenti avrebbero già rintracciato e fermato il 19enne ciclista, con l’accusa di “violazione intenzionale delle norme di sicurezza dei trasporti”.
Peraltro, a pubblicare li video online è stato lo stesso ragazzo insieme ad altri appassionati di BMX. Poco dopo il fermo, invece, lo stesso ragazzo è stato ‘invitato’ dalla polizia a pubblicare un altro video, nel quale si scusa per le sue azioni e promette di non ripetere la bravata.
Video tratto da: IPA / KameraOne