Las Vegas è la città simbolo delle follie, c’è chi si sposa Last minute con un amore appena conosciuto, chi tenta la sorte alle slot machine, chi si lascia trasportare dalle luci e dalle feste dei numerosi locali della città. Per gli americani, questa località nel Nevada è un luogo in cui si può fare di tutto (nei limiti della legalità). C’è poi chi decide di tentare imprese epiche come ha fatto un uomo che ha scalato la Sfera a mani nude davanti agli occhi attoniti dei passanti.

La folle scalata a mani nude a Las Vegas

In un video pubblicato sui social è stata ripresa la folle scalata di un uomo alla Sfera di Las Vegas, uno dei simboli della città. L’impresa è stata compiuta il 14 aprile 2026.

Nelle immagini si vede un l’uomo, con indosso una maglietta rossa, in piedi sulla facciata esterna della struttura, mentre questa proiettava contenuti digitali ad alta risoluzione.

Un elicottero è stato impiegato per monitorare la scena dall’alto, seguendo i movimenti dello scalatore impavido all’interno della struttura. L’uomo si è infatti arrampicato a mani nude fino alla sommità della Sfera ed è rimasto lì fermo a guardare il velivolo che controllava la situazione.

Secondo le notizie locali, lo scalatore è stato successivamente arrestato dal Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas.

Il precedente nel 2024

Un’impresa simile era già stata compiuta nel 2024 dal ventiquattrenne Maison Des Champs. Il ragazzo, noto come “Spiderman pro-vita” si era arrampicato sulla stessa struttura pochi giorni prima del Super Bowl LVIII.

Anche il quel caso il giovane era stato arrestato e, in seguito, è stato accusato di danneggiamento doloso di proprietà e di cospirazione per commettere danneggiamento di proprietà.

La Sfera di Las Vegas si trova al The Venetian e la sua costruzione risale al 2018. Inaugurata nel 2023, si tratta di una struttura ellissoidale di musica e intrattenimento con un auditorium da 18.600 posti.

La Sfera viene usata spesso per la pubblicità grazie allo schermo LED interno semi sferico con risoluzione 16K, agli altoparlanti con tecnologie di beamforming e sintesi del campo sonoro ed effetti fisici in4D che permettono di proiettare video estremamente coinvolgenti. Anche l’esterno dell’arena dispone di 54 000 metri quadrati di display LED curvi. La Sfera misura 112 metri di altezza e ha una larghezza massima di 157 metri.

È il più grande edificio sferico del mondo con una superficie di 81.300 metri quadrati. I posti a sedere, che occupano circa due terzi dell’interno mentre il palco occupa la parte rimanente, sono tutti dotati di accesso ad internet ad alta velocità. L’arena ha nove livelli, compreso il seminterrato, dove si trova un club VIP. Sono incluse un totale di 23 suite distribuite al terzo e al quinto piano.

La Sfera ospita principalmente spettacoli di premiazione e concerti, oltre ad altri eventi di intrattenimento. Sebbene non sia progettata per adattarsi al tradizionale layout di un’arena per sport come il basket e l’hockey su ghiaccio, può ospitare eventi sportivi sul ring come boxe e arti marziali miste, nonché tornei di eSport.

Da fuori la struttura sembra un oggetto quasi alieno posato nel mezzo di una città nel deserto, da dentro è un teatro tecnologico in cui immagini, suono e scenografie digitali avvolgono il pubblico a 360°.