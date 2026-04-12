A oltre 9mila metri di profondità, dove la luce non arriva e la pressione è estrema, è stato avvistato qualcosa muoversi lentamente sul fondale. È accaduto durante una ricerca condotta nelle fosse oceaniche al largo del Giappone. Qui, un team di scienziati ha documentato una biodiversità sorprendente e una creatura che al momento non rientra in nessuna categoria conosciuta. La scoperta riguarderebbe un intero ecosistema ancora poco esplorato. E proprio questo rende il risultato ancora più significativo.

La scoperta a profondità estreme

Le immagini arrivano da una profondità di circa 9.137 metri, una zona che rientra tra gli ambienti più inaccessibili del pianeta. A queste quote, la pressione è oltre 900 volte superiore a quella a livello del mare e le condizioni rendono estremamente difficile qualsiasi forma di esplorazione.

Nonostante questo, le tecnologie utilizzate hanno permesso di osservare direttamente il fondale e documentare una forma di vita molto probabilmente mai vista prima. Un organismo che si muove lentamente, con caratteristiche che non permettono di classificarlo all’interno dei principali gruppi animali conosciuti.

Le fosse oceaniche del Giappone si trovano nell’Oceano Pacifico nord-occidentale, a est dell’arcipelago giapponese, lungo una vasta fascia sottomarina che corre parallela alla costa. La più importante è la Fossa del Giappone, situata al largo della regione del Tōhoku, sull’isola di Honshu, mentre più a nord si estende la Fossa delle Kurili-Kamchatka e più a sud, verso l’area delle Marianne, si trovano alcune delle profondità più estreme del pianeta. Questa catena di fosse segna il punto in cui la placca pacifica scivola sotto quelle circostanti, generando non solo grandi profondità ma anche un’intensa attività geologica che rende queste aree tra le più dinamiche e inesplorate della Terra.

Oltre 100 forme di vita identificate

Lo studio ha individuato almeno 108 morfotassi, cioè categorie di organismi distinti in base alla loro forma e struttura. Un numero elevato, soprattutto considerando l’ambiente estremo in cui sono stati trovati.

Questi dati confermano che anche nelle zone più profonde degli oceani esistono ecosistemi complessi e dinamici. Non sono affatto ambienti “vuoti”, ma habitat in cui la vita si è adattata a condizioni che per l’uomo restano proibitive. E ogni nuova osservazione contribuisce a ridefinire ciò che sappiamo sugli abissi.

L’animale che non rientra in nessuna categoria

Tra tutte le scoperte, una in particolare ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Si tratta di un animale ripreso mentre si muove sul fondale, con un comportamento lento e caratteristiche difficili da interpretare. Allo stato attuale, non può essere assegnato a nessun phylum conosciuto.

In biologia, il phylum rappresenta una delle principali classificazioni degli esseri viventi. Non riuscire a collocare un organismo in uno di questi gruppi significa trovarsi di fronte a qualcosa di realmente inusuale. Non è la prima volta che accade, ma è sempre comunque un evento raro.

Perché gli abissi sono ancora un mistero

Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, eppure una grande parte dei fondali resta inesplorata. Le profondità estreme, come le fosse oceaniche, rappresentano una delle ultime frontiere della ricerca scientifica. Le difficoltà tecniche sono evidenti: pressione elevata, temperature basse, assenza di luce. Ma proprio queste condizioni favoriscono lo sviluppo di forme di vita uniche, spesso molto diverse da quelle che conosciamo. Ogni missione porta nuove informazioni, ma anche nuove domande.

Cosa cambia dopo questa scoperta

Il ritrovamento di un organismo non classificabile apre scenari interessanti. Potrebbe trattarsi di una specie completamente nuova, oppure di un gruppo ancora sconosciuto alla scienza. In entrambi i casi, il lavoro dei ricercatori sarà lungo e complesso.

Serviranno ulteriori analisi, campioni e confronti con altre forme di vita per capire dove collocare questa creatura. Nel frattempo, la scoperta conferma un dato fondamentale: conosciamo solo una parte della biodiversità del nostro pianeta.