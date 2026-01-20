Uno dei piccoli elettrodomestici più comodi in cucina è senza dubbio il forno a microonde, che in pochi minuti scalda e ravviva i cibi. Ma non solo, visto che i modelli più tecnologici hanno anche funzioni aggiuntive rispetto a scongelamento e riscaldamento degli alimenti.

Ci sono infatti programmi già impostati per tostare, dorare con il grill, effettuare una cottura ventilata e persino cuocere i cibi a vapore. Il punto interessante è che, anche se abbiamo un modello base a casa, forse non conosciamo 12 funzioni segrete del forno.

Già, abituati come siamo a fare tutto in velocità, di solito adoperiamo il nostro microonde solo con i comandi semplici. Al contrario, siamo meno avvezzi a sperimentare le sue modalità di utilizzo alternative. Che non sono poche.

Se in casa abbiamo cibi da scaldare o decongelare, il piccolo elettrodomestico è il primo interpellato per svolgere questi lavori. Di seguito però vedremo altri compiti da fargli svolgere, meno usuali di quelli normali, ma in grado di semplificarci la vita in cucina.

Il miele cristallizzato torna liquido

Se abbiamo un vasetto di miele ormai indurito e cristallizzato, il modo più efficace per renderlo fluido è il microonde. Ci basterà mettere il vasetto di vetro nel forno e scioglierlo a brevi intervalli di 10 secondi a potenza media, sempre mescolando dopo ogni passaggio.

Se rispettiamo questi parametri, non solo avremo il miele di nuovo liquido, ma riusciremo a mantenere intatte le sue proprietà organolettiche, che si disperderebbero a potenza elevata.

Panino riscaldato in modo impeccabile

Un panino scaldato col microwave, di solito, tende a perdere consistenza: se però lo avvolgiamo in un tovagliolo di carta inumidito, tutto cambia. La potenza deve essere media, gli intervalli di 30 secondi.

Erbe aromatiche? Essiccale da professionista

Il forno a microonde è utile anche per essiccare le erbe. Ci basterà posizionarle in un piatto coperto con la carta assorbente e cuocere a massima potenza, ad intervalli di 30 60 secondi. Dopo ogni passata giriamole e proseguiamo fino a quando non sono friabili.

Succo di limone raddoppiato grazie al microonde

Un trucco per ottenere più succo da un limone è di lasciarlo per qualche secondo nel microonde a potenza massima. In soli 20 secondi di funzione, il nostro agrume potrà essere spremuto in modo impeccabile, grazie al calore in grado di ammorbidire la polpa.

Impacchi caldi in 30 secondi

Ed ecco una funzione meno legata al mondo culinario. Il forno può scaldare un asciugamano inumidito nel giro di 30 secondi, a potenza massima. In questo modo avremo la base ideale per un impacco caldo, ottimo sia per le cervicalgie sia per fare la barba come dal barbiere.

Cuocere le verdure non è mai stato così semplice

Non tutti gli ortaggi sono adatti per la cottura al microonde, tipo pomodori e patate, che possono scoppiare. Ma si può evitare questo disastro infilzando le verdure con gli stuzzicadenti o bucando la buccia con i rebbi di una forchetta. Ora il microwaving è fattibile.

Cipolle a prova di lacrime

Se le cipolle arrossano e fanno lacrimare i nostri occhi, il trucco del microonde ci renderà il taglio più semplice e innocuo. Non ci resta che eliminare le estremità e porre le cipolle nel forno a potenza medio alta per circa 30 secondi, dopo potremo affettarle senza piangere.

Sbucciare frutta e verdura in modo veloce

Con alcuni frutti e verdure dalla buccia resistente, il calore del microonde può fare magie, rendendo semplice lo spellamento. Il metodo è sistemare gli ortaggi in un sacchetto per microwaving e cuocerli pochi minuti a massima potenza. Li si lascia raffreddare e la buccia si potrà eliminare senza problemi.

Fare le uova in camicia

Che buono e che bello l’uovo in camicia, ma anche quanto è difficile realizzarlo con il metodo tradizionale. Ma se ci facessimo aiutare dal microonde? In un recipiente pieno di acqua, rompiamo e versiamo l’uovo, coprendo con un tovagliolo di carta.

In un solo minuto a potenza 560 W potremo avere uova in camicia impeccabili.

Per risparmiare tempo nella preparazione degli alimenti

Ci sono ricette in cui si chiede di lasciare riposare gli ingredienti per ore o addirittura mezza giornata. Il forno accorcia le tempistiche. Ne sono un esempio i legumi, che possono essere tenuti in ammollo con acqua e bicarbonato e precotti in microonde.

La potenza massima e soli 10 minuti di cottura, più un riposo aggiuntivo di 30 o 40 minuti, ci regaleranno bucce morbide. In questo modo potremo cuocere fagioli o ceci in pentola, risparmiando tempo, evitando i soliti ammolli in acqua lunghissimi.

Per recuperare il pane raffermo

Il modo più saggio per evitare gli sprechi alimentari è di conservare il pane in modo corretto e adeguato. Ma se ormai abbiamo a che fare con del pane secco, il metodo del microonde può ridonarci un alimento fresco e fragrante, quasi come appena sfornato.

Se infatti avvolgiamo il pane raffermo in un panno umido e lo scaldiamo alla massima potenza in cicli da 10 secondi, avremo risolto il problema. I cicli brevi sono utili per controllare a che punto è il pane, in modo da ammorbidirlo ma senza asciugarlo troppo.

Per rendere croccanti le patatine

Un altro trucco da microonde che forse non conosciamo è che il forno può rendere di nuovo croccanti le patatine fritte che hanno perso fragranza. Le possiamo scaldare col microwaving tenendole in un tovagliolo di carta.

In pochi secondi a potenza massima, torneranno a prova di crock recuperando consistenza.