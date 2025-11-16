Per anni abbiamo immaginato il Tyrannosaurus rex come il grande e incontrastato re dei predatori. Eppure, una nuova ricerca mette in discussione questa immagine monolitica e ci racconta un panorama molto più complesso, fatto di competizioni, convivenze e rivali inaspettati. Tutto parte da un fossile scoperto quasi vent’anni fa nel Montana, protagonista di un caso scientifico che oggi torna a far parlare di sé. Un reperto che, analizzato con nuove tecnologie, non solo ribalta un’identificazione errata, ma costringe a riscrivere un pezzo di storia dell’evoluzione dei grandi carnivori.

Il T.rex non era il solo predatore più pericoloso: lo studio

La vicenda comincia nel 2006, quando in Montana venne ritrovato un fossile spettacolare: un triceratopo accanto a quello che sembrava un giovane T.rex. L’immagine fece rapidamente il giro del mondo, perché raccontava una scena quasi da film: un cucciolo di tirannosauro impegnato in un duello disperato contro uno degli erbivori più temuti dell’epoca. C’era però un problema, e non da poco: secondo molti paleontologi, era improbabile che un T.rex così giovane avesse la forza necessaria per affrontare una creatura tanto corazzata. La storia, insomma, non era del tutto credibile.

La questione è stata riaperta grazie a un’analisi avanzata condotta da Lindsay Zanno della North Carolina State University e da James Napoli della Stony Brook University. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Nature, rivelano che quel presunto “giovane tirannosauro” non era affatto un T.rex, bensì un adulto di una specie distinta, oggi identificata come Nanotyrannus. Un animale alto circa quattro metri, dal peso inferiore alla tonnellata, dunque nettamente più piccolo dei giganteschi T.rex conosciuti. Secondo le nuove datazioni, lo questa specie aveva circa vent’anni, età che lo colloca a pieno titolo nell’età adulta.

Questa scoperta cambia radicalmente la narrazione tradizionale dei grandi predatori preistorici: significa che nel tardo Cretaceo il T.rex non era l’unico superpredatore del Nord America, ma condivideva il territorio con altre specie carnivore di taglia inferiore, ma potenzialmente molto più scattanti. Il Nanotyrannus, infatti, non sarebbe stato un semplice “fratello minore”, bensì un concorrente diretto nella caccia e nelle risorse alimentari.

Non solo, il T.rex, in quello stesso scenario ecologico, conviveva anche con altri giganti carnivori come Giganotosaurus e Spinosaurus, predatori enormi ma molto diversi tra loro, ognuno specializzato in un proprio ruolo ecologico. Questa fotografia ci suggerisce un ecosistema molto più ricco di quanto immaginassimo, dove la supremazia non era mai completamente garantita.

Com’è fatto il Nanotyrannus

Ma chi era, esattamente, questo predatore “nano” destinato a rubare la scena al T.rex? Le differenze fisiche rispetto al più celebre tirannosauro sono numerose e ormai ben documentate grazie a scansioni 3D, studi anatomici e nuove analisi delle ossa.

Il primo elemento evidente è la taglia: il Nanotyrannus misura circa la metà di un T.rex e pesa fino a dieci volte meno. Una corporatura più leggera e filiforme gli garantiva una velocità maggiore, rendendolo probabilmente un predatore agile, adatto a inseguimenti rapidi piuttosto che a scontri di pura potenza.

Anche la struttura del corpo cambia: gli arti anteriori sono più lunghi e funzionali rispetto alle famose braccine corte del T.rex, suggerendo una strategia di caccia basata sull’agilità e non sulla morsa devastante che caratterizzava il grande predatore. Il cranio del Nanotyrannus, poi, è più stretto e affilato, con una dentatura più numerosa. Questo aspetto indica uno stile di predazione diverso, forse più centrato sulla rapidità dei morsi che sulla forza. La coda poi era più corta perché composta da un numero minore di vertebre. E anche questa caratteristica avrebbe contribuito alla sua agilità, rendendolo capace di muoversi più velocemente nelle fitte foreste preistoriche.