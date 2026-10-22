Fototrappola riprende il cammino dei cuccioli di leopardo delle nevi

Una fototrappola ha immortalato un momento rarissimo: una leoparda delle nevi ha attraversato una cresta montuosa innevata, seguita da vicino dai suoi due cuccioli.

Il filmato è stato registrato dal Parco Nazionale di Sailugem, sul monte Kurai, nella Repubblica dell’Altaj in Russia, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio in corso nella zona.

La cresta del Kurai è un habitat e un corridoio migratorio per i leopardi delle nevi in Russia ed è uno dei rari momenti in cui ci sono probabilità di avvistarli e riprenderli.

Video tratto da: IPA / KameraOne