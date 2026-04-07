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VIRALI 07 APRILE 2026

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il video

Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia: questo il risultato del risveglio della frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso.

La riattivazione scaturisce dall’ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Registrate lesioni sulla carreggiata dell’A14.

Fonte: Vigili del Fuoco

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