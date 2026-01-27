Frana di Niscemi: le impressionanti immagini dall'alto

Ecco le impressionanti immagini riprese dall’alto della frana verificatasi nei pressi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Interi quartieri sono stati evacuati e sono circa trecento le famiglie – circa un migliaio di persone – trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12.

In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta. Insieme al sindaco, vi sono i deputati regionali del territorio. Decine di mezzi della protezione civile fanno base davanti palazzo di città.

L’unica via di collegamento praticabile è la strada provinciale 11. La frana ha bloccato i collegamenti viari con la statale Gela-Catania. Diversi droni sono in volo per monitorare lo stato del fronte franato mentre i vigili del fuoco seguono costantemente l’evolversi della situazione.