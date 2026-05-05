Frana improvvisa: il masso travolge il camion

La dashcam di un automobilista ha ripreso una pericolosa frana a Fengshan, nel Guangxi, in Cina. Massi e terra si sono staccati da una ripida parete rocciosa e sono precipitati sui veicoli in transito o parcheggiati sulla strada sottostante.

In particolare, si vede un masso piombare sulla strada e centrare la parte laterale di un camion, travolgendolo.

A detta della polizia locale, il crollo è legato alle forti piogge cadute nella zona nei giorni precedenti, piogge che hanno indebolito la parete rocciosa.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @Tǔdòu