Frana in Molise, sindaci in strada per coordinare il traffico deviato

Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell’entroterra molisano. Per questo a ‘dirigere’ il traffico sono scesi in strada i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull’A14 chiusa per la frana di Petacciato.

L’iniziativa spontanea e’ partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un’alternativa.

“L’unica polizia stradale è qui. Questo è il traffico che abbiamo sulle strade. Una colonna continua di macchine, di poveretti che stanno anche peggio di noi, perché devono tronare alle loro case, ma devono fare un giro alternativo di circa 50 chilometri di strade che non conoscono. Faremo tutto il possibile”, ha detto il sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci, in un video mentre riprende la situazione della sua citta’ invasa dalle macchine